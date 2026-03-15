El Banco Nación hizo oficial su tasa de interés para los créditos hipotecarios

Banco Nación y las condiciones de los créditos hipotecarios en el 2026

Con una leve mejoría a finales del 2025, el Banco Nación anunció que sus líneas de créditos hipotecarios continúan disponibles. El objetivo para el 2026 es que se normalicen puntos como el scoring bancario y así más personas puedan acceder a un préstamo para viviendas, y posteriormente a su casa propia.

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se manejan por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

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Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Se digitalizan los créditos hipotecarios del Banco Nación

El objetivo del Banco Nación no es solo que más personas puedan acceder a los créditos hipotecarios (bajando el porcentaje de scoring bancario), sino también facilitando el proceso para quienes ya iniciaron la solicitud de este préstamo para viviendas. A partir de ello, tomó la medida de digitalizar todos los pasos posteriores al inicio de la solicitud.

Llevar a cabo los pasos posteriores a la solicitud de los créditos hipotecarios, no es para nada difícil, y es que para realizarlo deberemos tener sí o sí una cuenta en BNA. Luego ingresar a la plataforma +Hogares. Muchos destacan que el mismo sistema te va guiando para la carga de la documentación y todos los demás pasos.

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Los distintos pasos que tendrás que llevar a cabo en la aplicación del Banco Nación para realizar la finalización de la solicitud de los créditos hipotecarios son:

Carga de documentación

Validación de datos

Recibir propuesta concreta en menos de 24 horas

Créditos hipotecarios: el Banco Nación retocó sus tasas de interés

El Banco Nación, que debió endurecer sus condiciones por la economía nacional, decidió patear el tablero y retocar su oferta de créditos hipotecarios para este 2026.

La novedad más fuerte es el incremento en el costo de la tasa de interés. El Banco Nación confirmó una actualización en el porcentaje de la tasa de interés anual para los créditos hipotecarios. Aunque en el comparativo general sigue siendo de las más competitivas, el salto es significativo para el presupuesto .

Hasta hace unos días, la tasa de interés anual se ubicaba en el 4,5%. Con la nueva disposición del Banco Nación, ese número subió al 6%, lo que representa un incremento del 1,5%. Parece una cifra pequeña, pero en un préstamo a 20 o 30 años, el impacto en la cuota mensual y en el monto total a devolver es sensible.