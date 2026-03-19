El árbol poco exigente que se cultiva en maceta y tiene flores de una belleza imponente

arbol de callistemon Es uno de los arbustos más conocidos, tanto para jardines como para espacios públicos.

El principal atractivo de la Callistemon reside en sus flores, que no son los pétalos delicados a los que estamos acostumbrados. Son espigas densas de estambres largos y rígidos que se agrupan en los extremos de las ramas. El color rojo vibrante es tan intenso que atrae de inmediato a colibríes y polinizadores.

Aunque suele haber debates, la Callistemon se comporta como un arbusto de gran porte o un pequeño árbol. En el suelo puede alcanzar dimensiones considerables, pero su gran virtud es que tolera perfectamente las podas de formación. Esto permite que, en una maceta de dimensiones generosas, mantenga la estructura de un árbol miniatura con un tronco central definido y una copa frondosa que no pierde el follaje durante el invierno.

Secretos para su cuidado

Para que tu Limpiatubos luzca en todo su esplendor, solo necesitAs seguir reglas básicas:

Exposición solar: es una planta que disfruta del sol directo. Cuanta más luz reciba, más intensa y duradera será su floración roja.

que disfruta del sol directo. Cuanta más luz reciba, más intensa y duradera será su floración roja. Riego: aunque resiste periodos cortos de sequía una vez establecida, en maceta prefiere un riego regular. Es fundamental evitar el encharcamiento para que las raíces no sufran.

prefiere un riego regular. Es fundamental evitar el encharcamiento para que las raíces no sufran. Sustrato: requiere un suelo con buen drenaje. Una mezcla de tierra fértil con un aporte de pinocha o turba para acidificar levemente el medio le sienta de maravillas.

callistemon Este árbol es resistente al calor y a la sequía.