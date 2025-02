El andinista perdido en el cerro El Plata contó que caminó 80 kilómetros desde la cumbre hasta la ruta

andinista Fernando Reto cerro el plata 4.jpg Fernando Reto Reynal tiene 44 años, es oriundo de Buenos Aires y se dedica al ejercicio de la Abogacía.

"Para allá", le señalaron hacia el Oeste. En ese momento, entre una mezcla de emoción por el reencuentro con su familia y nervios, Reynal, les pidió que lo llevaran hasta el próximo puesto de Gendarmería. "Amablemente, entendieron la situación por la que estaba pasando y, sin cuestionar, me acercaron", relató. "Estoy realmente muy agradecido. Ellos me pusieron de vuelta en un lugar más conocido para mí. Venía de lo desconocido a la civilización".

Fernando pasó siete noches totalmente desorientado

Reto había alcanzado la cumbre del cerro El Plata, que tiene una altitud máxima de 5.956 metros, el domingo pasado. Al comenzar su descenso, se dio cuenta que no veía a su amigo, ni ruta, ni camino, ni huellas. "Sigo bajando con la sensación de que en un momento voy a encontrarlo o ver algo", recordó.

Ante la desolación de estar desorientado en el doceavo Cerro más alto de Mendoza, comenzó a caminar sin parar. En un primer momento, "retomo en diagonal para el lado de las tres faldas que se suelen ver para ir al Camino del Plata, pero a las tres horas me di cuenta de que ya no sabía ni dónde estaba, ni adónde iba".

"Me fui guardando la comida, me quedaba un sandwich y palitos de copetín, porque no sabía cuánto faltaba. Ahí empecé a comer lo justo y lo necesario. Tomar agua, por suerte, no fue en ningún momento un problema porque bordeaba un arroyo", relató.

búsqueda del andinista desaparecido en el cerro El Plata.jpg El operativo para rescatar al andinista perdida en el Cerro el Plata, requirió el trabajo coordinado de varias fuerzas.

"Dormía abajo de las piedras. A veces -continuó- había alguna que otra pisada que no quisiera saber de qué era, así que prefiero dejarlo ahí".

Al quinto o sexto día, aseguró, "ya estaba un poco, no desesperanzado, pero sí decía basta, porque ya había lugares que tenía que subir, que en mi vida hubiera estado subiendo ahí. Tenía que subir una montaña para después bajarla, estaba muy cansado".

"Como no sabía ni dónde estaba, ni cuánto me faltaba, la idea siempre fue tomarlo como un trabajo de todos los días, levantarse temprano y hasta la tarde caminar y caminar. Si había que subir una montaña, la subía, si tenía que evitar el río o pasarlo lo hacía. Siempre pensé en seguir hacia adelante y mantenía la esperanza de que en algún momento iba a encontrar el camino", explicó.

Ya cerca del domingo, a la séptima noche, encontró la ruta. "Tengo que buscar el teléfono de las dos personas que me llevaron hasta el puesto de Gendarmería, porque realmente les tengo que agradecer porque fueron muy amables sin cuestionarme nada y con mucha tranquilidad", advirtió y concluyó que está en buen estado de salud.

El operativo de la Policía de Mendoza para encontrarlo

La búsqueda de Fernando "Reto" Reynal, de 44 años, comenzó el lunes 10 de febrero y requirió un trabajo coordinado entre la patrulla de rescate de la Policía, la Fuerza Aérea, la Brigada Aérea, el Cuerpo de Aviación Policial (CAP) y Gendarmería Nacional.

Además del personal humano, en el operativo de rescate se desplegó un helicóptero de la Policía de Mendoza y dos del Ejército.

El andinista será interrogado por la Fiscalía

La fiscal Claudia Ríos lo interrogará en los próximos días para conocer qué le sucedió desde el momento de la desaparición hasta este sábado por la noche. La noticia, que comenzó a circular pasadas las 21, fue confirmada por autoridades ligadas al operativo de búsqueda y rescate que se activó luego de la denuncia que hizo un amigo.

fiscal-claudia-rios-01.jpg La fiscal Claudia Ríos.

Desde el círculo familiar celebraron con lágrimas en los ojos y calificaron la noticia como "un milagro".