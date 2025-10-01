Dos ladrones entraron a robar a una heladería y los empleados los redujeron

El hecho ocurrió este lunes al mediodía, cuando, durante un recorrido preventivo, los uniformados fueron alertados por una empleada del comercio, quien pidió ayuda al móvil policial y señaló que tenía a los sospechosos retenidos dentro del local.

heladeria3 Ladrones atrapados. Dos ladrones entraron a robar a una heladería pero los atraparon y los entregaron a la policía.

Ante la situación, los agentes procedieron a aprehenderlos y trasladarlos a la dependencia policial, dando aviso a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, que dispuso que el menor de edad fuera entregado a sus padres, mientras que el otro acusado permaneciera en calidad de aprehendido.