Ladrones atrapados

Dos ladrones entraron a robar a una heladería y los empleados los redujeron

Dos jóvenes ladrones de 19 y 16 años ingresaron a robar a una heladería, pero los empleados los redujeron y los entregaron a la policía. El menor de edad fue entregado a sus padres

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Helado amargo. Dos ladrones quisieron robar una heladería pero terminaron presos.

Empleados de una heladería redujeron a dos jóvenes adolescentes de 19 y 16 años que habían entrado a robar. Sin embargo, el rápido accionar de los empleados del local comercial, hizo que rápidamente avisaran a la policía que llegó con rapidez y los aprendieron.

Foto ilustrativa. Dos jóvenes ingresaron a robar a una heladería y fueron reducidos por los emplados.

Efectivos de la Comisaría de Lomas de Tafí, en Tucumán, junto a personal de la Patrulla Motorizada local, aprehendieron a un joven de 19 años y a un adolescente de 16 que habrían intentado cometer un robo en una heladería ubicada sobre avenida Jaldo al 800.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía, cuando, durante un recorrido preventivo, los uniformados fueron alertados por una empleada del comercio, quien pidió ayuda al móvil policial y señaló que tenía a los sospechosos retenidos dentro del local.

Ladrones atrapados. Dos ladrones entraron a robar a una heladería pero los atraparon y los entregaron a la policía.

Ante la situación, los agentes procedieron a aprehenderlos y trasladarlos a la dependencia policial, dando aviso a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, que dispuso que el menor de edad fuera entregado a sus padres, mientras que el otro acusado permaneciera en calidad de aprehendido.

