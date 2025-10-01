Dos ladrones entraron a robar a una heladería y los empleados los redujeron

Empleados de una heladería redujeron a dos jóvenes adolescentes de 19 y 16 años que habían entrado a robar. Sin embargo, el rápido accionar de los empleados del local comercial, hizo que rápidamente avisaran a la policía que llegó con rapidez y los aprendieron.
