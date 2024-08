Dormir con tu pareja cruzando las piernas: qué significa según la psicología

Dormir en pareja no es solamente compartir la cama; muchas parejas aprovechan este tiempo para tener su momento de intimidad y para relajarse. Es probable que cada uno tenga una posición determinada y un lugar preferido en la cama, lo cual depende de las preferencias individuales. Sin embargo, lo que quizás no sepas es que, según la psicología, la posición en la que elijas dormir puede tener un significado particular.

