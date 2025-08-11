Dónde se reclama la falta de cobro del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Dónde se reclama la falta de pago del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los diferentes beneficiarios, ya sean del Volver al Trabajo o del Acompañamiento Social.

El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:

Llamar al 0800-666-4100 o al 0800-222-2220

O, por correo electrónico [email protected]

El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

En este caso, los beneficiarios deben comunicarse con la línea gratuita 0800-222-3294 para realizar el reclamo correspondiente

Cómo saber si cobro el ex Potenciar Trabajo