Inicio Sociedad Volver al Trabajo
Ex Potenciar Trabajo

Dónde se reclama la falta de cobro del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Algunos titulares del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social ya cobraron en agosto, sin embargo otros tantos no. Dónde reclamar la falta de pago

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Dónde se reclama la falta de cobro del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Dónde se reclama la falta de cobro del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social cobraron hace unos días lo correspondiente al mes de agosto de 2025. Pero, hubo otros tantos que aún no recibieron el pago. El Ministerio de Capital Humano detalla donde realizar el reclamo dependiendo el plan.

Con los programas "Volver al Trabajo" o "Acompañamiento Social" el Gobierno busca apoyar de forma integral a mejorar la situación laboral y de vida de las familias siempre y cuando cumplan con lo solicitado.

Ex Potenciar Trabajo Volver al Trabajo Acompañamiento Social
El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Vale recordar que los dos programas están a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, los pagos los realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El monto del beneficio se mantiene congelado en $78.000 sin vistas de un aumento en el corto plazo.

Dónde se reclama la falta de pago del Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano detalla cómo tienen que reclamar los diferentes beneficiarios, ya sean del Volver al Trabajo o del Acompañamiento Social.

El programa Volver al Trabajo está bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es para los ex titulares del programa Potenciar Trabajo que tienen entre 18 y 49 años. Quienes no hayan recibido el pago en junio, pueden comunicarse de las siguientes maneras:

El programa Acompañamiento Social depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y está destinado a aquellas personas que tienen 50 o más años y a las mujeres con 4 hijos o más menores de 18 años.

  • En este caso, los beneficiarios deben comunicarse con la línea gratuita 0800-222-3294 para realizar el reclamo correspondiente
Ex-Potenciar-Trabajo-la-mala-noticia-que-recibieron-los-beneficiarios-para-cobrar-en-octubre-1.jpg
Vale recordar que los dos programas están a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Vale recordar que los dos programas están a cargo del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Cómo saber si cobro el ex Potenciar Trabajo

  • Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES
  • Ingresar el número de CUIL
  • Tipear la Clave de Seguridad Social
  • Seleccionar el apartado “Mis cobros”
  • Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso

Temas relacionados:

Te puede interesar