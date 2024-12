Dónde se debe colocar el árbol de jade para que atraiga la suerte en Navidad

En ese sentido, si una persona tiene un árbol de jade y quiere que atraiga la buena suerte y la prosperidad en Navidad y en otras épocas del año, lo ideal es colocarlo al costado derecho de la puerta de ingreso.

Según el Feng Shui, al colocar el árbol de jade en ese lugar, se asegura que sus buenas energías afecten a todos los moradores del hogar en el que se encuentra.

image.png

Cómo cuidar un árbol de jade

Al momento de cuidar un árbol de jade es muy importante el lugar en el que se ubique. Es importante que no le llegue el sol de manera directa, sino sus hojas se pondrán marrones.

Además, el riego en esta planta es muy importante, ya que en verano se lo debe mojar dos veces o tres veces por semana, mientras que en invierno ese número se reduce de manera considerable.

Finalmente, si se lo quiere ver florecer, no hay que desesperarse, ya que el árbol de jade es una planta que puede demorar años en mostrar sus flores, aunque eso no significa que no esté atrayendo la suerte, según las creencias del Feng Shui.