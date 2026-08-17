DIY: cómo ordenar los productos del baño en repisas sin tener que perforar los azulejos

Si va en la ducha del baño, te conviene una que tenga rejillas por donde filtre el agua. Si no se pueden perforar los azulejos, hay que pensar en repisas con adhesivo o con sopapa.

Paso a paso: el DIY para pegar las repisas de baño adhesivas

Si ya compraste y elegiste las repisas para el baño, toca realizar el DIY para pegarlas correctamente y que la humedad de los azulejos no afecte el pegamento; por eso siempre hay que comprar las repisas aptas para baño o cocina de plástico o metales que no se oxidan.

Las repisas adhesivas son prácticas y resistentes.

Para empezar con el DIY, limpia bien los azulejos del baño y asegúrate de que estén secos antes de pegar las repisas. Utiliza agua y vinagre para quitar la grasa y el sarro. Mide bien la altura de los azulejos donde vas a poner la repisa. Si va en la ducha, hay que ver que no choque contra nada, que no se caiga ni obstruya la apertura de la mampara o cortina. Si va en la zona del inodoro o el lavamanos, lo mismo. Apoya la repisa sin pegar para medir y usa un nivel de burbuja para que quede derecha. Retira el plástico protector de la parte trasera del soporte y colócalo en los azulejos haciendo presión para eliminar el aire. Antes de poner la repisa en el soporte, espera por lo menos 24 horas a que esté bien seco. Coloca la repisa en el soporte y revisa bien cuántos gramos soporta para evitar roturas.

Otras opciones de muebles pequeños para el baño

También se pueden colocar repisas removibles en espacios estratégicos del baño o zonas que no usamos para nada. Existen unos muebles para toallas y toallones que se ponen sobre el inodoro y ocupan espacio hacia arriba.

Existe mucha variedad de organizadores y muebles pensados para baños pequeños.

Online se pueden comprar algunos muebles angostos plásticos, con puertas y ruedas que entran entre los huecos que quedan entre el lavamanos y la ducha, por ejemplo.

También se pueden comprar percheros o toalleros que se enganchan en la puerta para poner la toalla de baño, la bata, ropa o lo que necesites colgar para ahorrar espacio.