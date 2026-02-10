Discapacidad: quiénes pueden usar el bastón rojo y blanco

Bastón rojo y blanco (2) El abstón rojo y blanco es utilizado por las personas con sordoceguera.

¿En qué se diferencia el bastón rojo y blanco del resto?

El bastón rojo y blanco tiene iguales características en peso, longitud, empuñadura elástica, rebatibilidad y anilla fluorescente que los bastones blancos utilizados por las personas ciegas. Este tipo de bastón facilita la autonomía de las personas con discapacidad visual.

El bastón es un instrumento fundamental para la movilidad y la independencia de quienes sufren ceguera y graves problemas visuales, ya que les permite desplazarse de manera más segura por su entorno cotidiano.

En el caso del bastón rojo y blanco, las tiras rojas indican la presencia de una privación auditiva adicional a la privación visual. Es importante destacar que su uso fue establecido por la Federación Mundial de Sordociegos (World Federation of the Deafblind-WFDB).

Este bastón se usa, entre otras funciones, para asistir y brindar ayuda a las personas con sordoceguera en la detección anticipada de obstáculos, el seguimiento de guías podotáctiles que conducen a destinos específicos, la determinación del ancho de la vía en la que se desplazan y la localización de paredes u otros elementos de referencia.

¿La obra social debe cubrir el costo de estos bastones?

Sí, todas las obras sociales deben cubrir el costo total de los bastones.