Procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas en ANDIS

diego spagnuolo tribunales Diego Spagnuolo fue procesado bajo los cargos de asociación ilícita en calidad de jefe.

La causa, que estalló tras una serie de auditorías internas y denuncias anónimas, apunta a que la organización no solo manipulaba licitaciones, sino que también habría facilitado la entrega irregular de pensiones no contributivas, cobrando cánones ilegales a los beneficiarios para "destrabar" los expedientes.

Los detalles del procesamiento de Diego Spagnuolo

El magistrado impuso, además, embargos millonarios sobre los bienes de los involucrados. Entre los 18 procesados restantes se encuentran funcionarios de segunda línea, asesores directos de Spagnuolo y empresarios del sector salud que habrían oficiado como "colaboradores" en la estructura de recaudación ilegal.

La prueba clave: Los peritajes telefónicos y el cruce de chats por aplicaciones de mensajería habrían sido determinantes para reconstruir el modus operandi de la banda.

El impacto económico: Aunque las cifras finales están en revisión, se estima que el fraude al Estado supera los $2.500 millones.

andis pensiones El escándalo de las coimas llevó a que el Gobierno cerrara de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Repercusiones políticas

La situación de Diego Spagnuolo, quien hasta hace poco era una figura de confianza en el entorno oficial, deja al Ejecutivo en una posición incómoda. Desde la Casa Rosada evitaron dar declaraciones oficiales inmediatas, aunque fuentes cercanas aseguran que se ordenó la intervención inmediata de la Agencia para "limpiar" las áreas operativas comprometidas.

Por su parte, la oposición ya solicita la presencia de las autoridades del Ministerio de Salud en el Congreso para brindar explicaciones sobre la falta de controles que permitió el funcionamiento de esta supuesta asociación ilícita durante meses.