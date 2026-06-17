Discapacidad: cómo viajar gratis en el transporte público usando la tarjeta SUBE

La semana pasada el gobierno nacional anunció que las personas con discapacidad podrán viajar sin costo utilizando su tarjeta SUBE. Ahora, quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán asociarlo a su tarjeta SUBE para viajar en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.
¿Cómo viajar gratis con el CUD y la SUBE?
Las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Es importante destacar que el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.
Su implementación será gradual y coordinada, comenzando por los colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.
La tarjeta SUBE se incorpora como una nueva alternativa más simple y ágil para acceder al beneficio otorgado a las personas con discapacidad.
Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE
- Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
- Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
- Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
- Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:
- Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
- Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).
- Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.