Discapacidad: cómo viajar gratis en el transporte público usando la tarjeta SUBE

¿Cuál es el objetivo de esta medida?

El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude. También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2065384215865094441&partner=&hide_thread=false A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá… — Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026

¿Cómo viajar gratis con el CUD y la SUBE?

Las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Es importante destacar que el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.