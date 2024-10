Dile adiós al billete $1000: la drástica medida que tomó el gobierno de Javier Milei

No es casual que el Gobierno considere que ya no es necesario que se produzcan más billetes de $1000. Debido a la inflación y a la suba de costos, este tipo de billetes cada vez se utiliza menos. Incluso, como el Banco Central ya no los acepta, los bancos han tenido que alquilar depósitos, también llamados "sarcófagos" en donde almacena todos estos billetes de baja denominación.

En total, fueron 3 los contratos suspendidos por el Banco Central con La Casa de Moneda. Todos ellos han sido por las importantes demoras en entregar los billetes y porque sale más baratos imprimir los billetes en el exterior que allí.

Billete 1000 pesos.png

Billete de $ 1000: cuántos quedan en circulación

Según datos del Banco Central, en Argentina se encuentran en circulación un total de 5.701 millones de billetes de $1000 y 1.105 millones de unidades de $2000. Desde el gobierno de Javier Milei consideraron que con es cantidad de billetes, que están entre los de menor denominación en Argentina, no harán falta más de estos ejemplares, por lo que no es necesario que la Casa de Moneda produzca más billetes.