Diego Gvirtz, productor de 678, sobre "el robo del auto": "Fue una confusión"

Al observar el registro de las grabaciones se pudo observar quién se había llevado el auto, que fue dejado en la zona de otro hotel de lujo, el Four Seasons. El auto fue recuperado en ese otro hotel, ubicado en el barrio de Retiro, en donde Gvirtz estuvo comiendo en un restaurante y al retirarse no se llevó el rodado.

En la mañana del viernes Gvirtz fue liberado y explicó la situación asegurando que fue una confusión. “Pedí un auto en alquiler, salí a la calle y estaba el auto ahí. Le pedí las llaves al portero y pensé que esas eran las llaves”, contó Gvirtz este viernes en declaraciones a A24. “Yo no sabía que era un auto prestado. Yo tomé un auto que era para alquilar”, recalcó.

“Me fui a mi casa y volví a otro hotel. Me llama una amiga por teléfono y le digo ‘cómo le voy a robar el auto’. Se lo dejo en el hotel que estaba y me volví al Faena. Eso hice. No fue una confusión. La gente me llamó y sabe perfectamente que yo no voy a robar un auto. Jamás pedí (al portero) las llaves de Claudia, pedí un auto en alquiler, a Claudia no la conozco. El valet parking me dio esas llaves", contó el productor. “Es raro una denuncia de un robo que no se cometió porque la camioneta la debe tener Claudia, que fue a buscarla al hotel donde la dejé”, detalló Gvirtz.