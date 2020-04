El Día Mundial de la Salud está consagrado por la Organización Mundial de la Salud en reconocer a los auxiliares de la salud, en este 2020, denominado como el Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería.

Raúl Adriazola

Desde 1948 se celebra el Día Mundial de la Salud, debido a que en esa fecha fue creada la Organización Mundial de la Salud por la ONU en la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Cada año se elige un tema específico para hacer foco en esta fecha, y precisamente en este 2020 le toca a la enfermería y a la partería. En medio del contexto de pandemia, es justo reconocer a los héroes de esta batalla desigual -sin armas- contra un enemigo en común para todo el mundo, como es el virus Covd-19, y donde los enfermeros arriesgan sus vidas y salud cumpliendo con su deber, y muchas veces no siendo reconocidos ni moral ni económicamente. Y dos mendocinas nos dan su testimonio.

Dos testimonios crudos

"Tenemos que extremar como nunca los cuidados de profilaxis para no contagiar ni portar este virus que puede ser mortal en muchos casos. Ya vivimos otras situaciones como el Dengue o la Gripe A, pero nunca algo como este virus y que ha dejado tantos muertos en Europa", comentó Norma, enfermera que trabaja más de 12 horas y en varios lugares distintos para poder completar un salario digno.

"Hay mucho temor entre nosotros por el tema del contagio. Ya ha habido casos en el país donde ha fallecido un médico, o de vecinos que por miedo o ignorancia han querido expulsar de su casa a un vecino que trabaja en la salud", confesó Norma, que trabaja en dos empresas que ofrecen servicios de internación domiciliaria a PAMI y en una clínica.

"En mi caso yo vivo situaciones tensas en el penal. Los internos te piden -y a veces, exigen- que les alguna droga, ya que son adictos, y si no te ponés firme te hacen pasar malos ratos. También nos toca muchas veces -casi todos los días- salvarle la vida a algún interno herido en una riña. Te lo traen otros presos en una frazada y no hay ni tiempo ni muchos elementos para hacerlo, pero hay que salvarles la vida", relató Analía, que también presta servicios de enfermería para el Estado, en una penitenciaría, y en forma privada, ya que con la cuarentena, su marido, taxista, no puede trabajar, y su magro sueldo es el único sostén de la familia.

"Los internos tienen miedo y preguntan todos los días si les van a dar "la domiciliaria" por el coronavirus, ya que saben que en ese contexto de hacinamiento, el virus se podría propagar rápidamente. Nosotros les decimos que se está trabajando mucho en la prevención, y que si sale todo bien, no va a llegar. Pero el miedo de ellos y nosotros, está presente", completó Analía.

El mensaje de la OMS

"El 7 de abril de 2020 se conmemorará la labor del personal de enfermería y de partería y se recordará a los dirigentes mundiales su contribución esencial a la salud mundial", afirma la OMS.

En 2020, designado Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería, el Día Mundial de la Salud se centrará en la situación actual del personal de enfermería y de partería en todo el mundo. La OMS y sus asociados formularán una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer el personal de enfermería y de partería.

Esto es fundamental para la consecución de las metas nacionales y mundiales en materia de cobertura sanitaria universal, salud maternoinfantil, enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluida la salud mental, preparación y respuesta ante emergencias, seguridad del paciente y prestación de servicios de salud integrados y centrados en la persona.

Le pedimos su apoyo en el Día Mundial de la Salud para que el personal de enfermería y de partería sea lo suficientemente sólido como para garantizar a todas las personas, en todo el mundo, el acceso a la atención sanitaria que necesitan.

El lema para el Día Mundial de la Salud es: Apoye al personal de enfermería y de partería", cierra el comunicado de la Organización Mundial de la Salud.

El personal de enfermería y partería se encuentra en una lucha por reconocimiento, que se los considere como "profesionales de la salud", y sobre todo que tengan un salario o pago consecuente con su trabajo, pero lo peligroso y penoso que significa tutearse cara a cara y día a día con la muerte, especialmente dentro del flagelo que ha significado la actual pandemia de coronavirus, que por primera vez en la historia se ha expandido a todo el globo y se desconoce aún un tratamiento o remedio efectivo.