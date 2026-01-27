Detenido por estafas, el dueño de Ok Eventos habló de una "falla sistémica" en un "solo" fin de semana

detenido ok eventos Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, detenido en San Juan.

Además, sacó a relucir que tiene una trayectoria de 11 años y más de 600 eventos realizados "con éxito que avalan nuestro profesionalismo".

"Lamentablemente, nos enfrentamos a una falla sistémica en un único fin de semana, la cual estamos decididos a subsanar", prometió.

Incluso aseguró que desde "un primer momento" ofreció soluciones individuales de devolución, reprogramación o indemnización, "las cuales fueron recibidas positivamente por los afectados a través de los canales de comunicación habituales".

El supuesto estafador aseguró que "nunca estuvo prófugo"

Morales afirmó "de forma tajante" que nunca estuvo prófugo: "Mi detención se produjo en mi domicilio de toda la vida, el mismo lugar donde siempre he estado localizable para mis clientes y la Justicia".

La "aclaración" la hizo luego de que la información oficial de la Policía comunicara que fue detenido el jueves 4 de diciembre en San Juan.

Ese día de la detención, el parte del Ministerio de Seguridad confirmó que el hombre quiso escapar y resistirse a los uniformados sin éxito. Además, en el lugar le encontraron un arma de fuego, dos autos, documentación y el celular del sospechoso.

Con respecto a la voluntad de pago y resarcimiento a las víctimas aseguró que es "plena". "Hemos presentado una fianza que supera el monto adeudado para garantizar la indemnización de los clientes y recuperar mi libertad, paso fundamental para reactivar la operatividad de la empresa", expresó.

"No obstante, la Justicia ha denegado nuestras propuestas de arreglo debido a los tiempos administrativos de la fiscalía. Esta demora impide que podamos concretar las devoluciones de manera inmediata, tal como es nuestro deseo", continuó.

Morales afirmó que no hubo intención de estafa

Continuando con su intento de desligarse de la situación, aclaró que los salones y los servicios fueron contratados y abonados para la fecha mencionada, "lo que demuestra que no existió intención de estafa, sino una falla administrativa".

"Se trata de un incumplimiento de contrato que estamos comprometidos a reparar integralmente", dijo.

Además, subrayó que el 28 de noviembre "recibí devoluciones positivas por nuestro servicio en la cena de fin de año del Liceo Militar, así como en otros eventos realizados ese fin de semana".

"El sábado 29 de noviembre también concretamos servicios de manera efectiva, la falla se limitó exclusivamente a cuatro eventos".

"Si bien existen múltiples denuncias -completó-, estas corresponden a distintas personas pertenecientes a esos mismos 4 festejos, lo que ha generado la falsa percepción de un número mayor de casos".

El presunto estafador se quejó de la Justicia

Según el acusado de estafas múltiples, la capacidad de acción para reparar los daños está "limitada, ya que la Justicia mantiene retenidos los teléfonos y herramientas de trabajo".

Por eso, afirmó que necesita una resolución pronta que les "permita cumplir con nuestras obligaciones y proteger esta PyME que ha generado empleo a cientos de familia durante más de una década".

"Cualquier empresa o persona puede enfrentar una crisis o un error en su trayectoria. Pedimos comprensión y el espacio necesario para trabajar y devolver la confianza a quienes nos eligieron. Nuestra prioridad absoluta es y será complir con nuestros clientes y seguir contribuyente al crecimiento de nuestra ciudad", concluyó.

Las denuncias al dueño de Ok Eventos

El sanjuanino Mauricio Morales es el dueño de la empresa Ok Eventos que se dedicaba a realizar eventos sociales como cumpleaños de 15, casamientos o fiestas de egresados. En los últimos días de noviembre pasado comenzó a acumular denuncias en su contra por fiestas que no se realizaron.

La primera fue por un doble cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas que se iba a realizar el 29 de noviembre pasado en la Quinta La Bancaria. Los padres le habían pagado $10.500.000 a Mauricio Morales, pero días antes del evento lo canceló asegurando que había sufrido un accidente de tránsito. Era mentira, ya que el hombre estaba en su San Juan natal.

Tras ese episodio, recibió 23 denuncias más por casos similares, incluso de víctimas que llegaron al salón al momento del evento y lo encontraron desolado. Entre las acusaciones por estafas se encuentran 4 fiestas de egresados, las cuales tienen cientos de damnificados en cada una.