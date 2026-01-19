Ni una semana ni un mes: cada cuántos días se recomienda reiniciar el teléfono para evitar estafas y robos

Organismos de alto nivel, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), han enfatizado que reiniciar el teléfono de forma regular, es decir todos los días, es una estrategia crucial para interrumpir procesos maliciosos. Muchos programas de espionaje o malware operan de forma silenciosa en segundo plano. Al apagar y encender el terminal, se cortan estas conexiones no autorizadas y se dificulta la persistencia de software espía que requiere tiempo de ejecución continuo para recolectar datos.

reiniciar telefono Con esta medida le pondrás un freno a las estafas y a los robos.

No solo para evitar estafas y robos: otras ventajas de reiniciar tu teléfono a diario

Más allá de la protección, el reinicio tiene un impacto directo en la fluidez del teléfono. Con el uso diario, las aplicaciones acumulan procesos residuales que saturan la memoria RAM, provocando lentitud, congelamientos y un consumo excesivo de batería.

Al reiniciar, el sistema cierra todos estos procesos innecesarios, liberando recursos y permitiendo que el software funcione de manera más ágil y eficiente. Es, en esencia, una limpieza profunda digital que previene errores comunes de ejecución.

Si creés que sos una persona distraída, la cual se olvidaría de reiniciar su teléfono a diario, algunas marcas incluyen una función de programación de reinicio. Esto permite que el usuario elija un horario para que el celular se optimice de forma autónoma. A la mañana siguiente, el smartphone estará listo para usarse.