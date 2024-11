Destapando la verdad sobre el teflón según un estudio: amigo o enemigo de tu cocina

El experto comentó: "No se elimina del cuerpo muchas veces, pero es inerte; es decir, no reacciona, no se vuelve disruptor endocrino"

sarten aceite.avif Lo que se puede observar cuando una gota de agua mantiene su forma casi esférica sobre su superficie, demostrando la ausencia de interacción entre el líquido y el material.

Este material, descubierto por casualidad y patentado en 1941 por el químico estadounidense Roy J. Plunkett, posee propiedades extraordinarias: repele tanto el aceite como el agua y presenta una notable resistencia a la corrosión. Su versatilidad lo ha llevado más allá de las cocinas, encontrando aplicaciones en prótesis médicas, electrónicos y hasta en el campo de la estética.

El verdadero culpable: PFOA

Sin embargo, la investigación revela que el verdadero motivo de preocupación no es el teflón en sí, sino un compuesto específico: el PFOA o ácido perfluorooctanoico.

García Márquez advierte: "Lo importante no es ver que esté libre de teflón, porque puede haber materiales que sí se pueden utilizar, sino leer que está libre de PFOA". Este compuesto, que actúa como difusor de calor, es el que representa un riesgo real para la salud.

El académico señala que existen alternativas al teflón tradicional, aunque pueden resultar más costosas. Entre ellas se encuentran el acero, las aleaciones especiales y los recubrimientos minerales. Si bien estos materiales podrían no igualar la capacidad antiadherente del teflón, ofrecen una opción más segura para los consumidores preocupados por su salud.

sarten pincel.jpg El flúor presente en este polímero impide cualquier interacción con otros materiales.

El estudio de la Facultad de Química de México concluye que, mientras el teflón en sí no representa un peligro directo, es fundamental que los consumidores sean conscientes al momento de elegir sus utensilios de cocina, optando preferentemente por aquellos que especifiquen estar libres de PFOA, salvaguardando así tanto su salud como el medio ambiente.