"Era un calamar hermoso", comentó Thurber al New York Times. Las imágenes revelan los grandes ganchos en las puntas de sus tentáculos más largos, herramientas especializadas que utiliza para sujetar a sus presas durante la caza. Cuando el vehículo se acercó, el animal liberó una nube de tinta verdosa, probablemente como respuesta defensiva ante la presencia extraña.

Los científicos aprovecharon los láseres del robot para medir las dimensiones del calamar antes de que desapareciera en la zona batipelágica. Esta región, conocida como zona de medianoche, se extiende entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad y permanece en oscuridad total.

El video también mostró marcas peculiares en el cuerpo del animal: cicatrices en el manto y rasguños en los brazos que sugieren encuentros violentos recientes. Los investigadores sospechan que estas heridas podrían haber sido causadas por un calamar colosal juvenil, aunque la identificación del agresor permanece incierta.

Kat Bolstad, especialista en cefalópodos de la Universidad de Tecnología de Auckland, revisó las imágenes y confirmó la identidad histórica del animal. "Este es, según mi conocimiento, el primer video en vivo de este animal en todo el mundo", declaró a National Geographic. Su confirmación puso fin oficialmente a décadas de especulación científica.

Este descubrimiento forma parte de la expedición "Planeta Perpetuo", una colaboración entre National Geographic y Rolex que examina el impacto del cambio climático en ecosistemas críticos del planeta. La importancia del hallazgo trasciende el simple registro de una especie rara.

Embed - First live sighting of massive Antarctic squid caught on camera by Nat Geo