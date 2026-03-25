Hallazgo pone a trabajar a los investigadores en Chubut: alerta en Comodoro Rivadavia

De acuerdo con el informe oficial sobre el hallazgo, se tomaron imágenes de alta precisión y se documentó la ubicación exacta mediante coordenadas para el análisis forense posterior.

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Antecedentes en la región de Chubut

Este hallazgo no es un caso aislado en la costa de Chubut. Semanas atrás, se reportó una situación similar en Playa Unión, donde vecinos encontraron restos óseos dentro de una bolsa, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales sobre el movimiento de sedimentos o posibles limpiezas de terrenos que terminan exponiendo este tipo de restos en el litoral.

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Por el momento, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que buscará establecer la identidad de la persona y las circunstancias exactas en las que el cráneo terminó en la costa de Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, el área ya fue liberada al tránsito, aunque el misterio permanece latente entre los vecinos de la ciudad petrolera.

Datos clave para el cierre:

Lugar: rampa de acceso a la Costanera (cerca del Club Náutico).

Hora del hallazgo : 09:40 AM.

: 09:40 AM. Intervinientes: Comisaría Primera y Policía Científica.

Estado de la investigación: en etapa de pericias para determinar data de muerte e identidad.