Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad de la mañana de este martes en la costanera de Comodoro Rivadavia, Chubut. Alrededor de las 09:40 horas, un joven de 22 años que realizaba tareas de mantenimiento cerca del Club Náutico se topó con un cráneo humano sobre el sector de la costa, activando de inmediato un protocolo de emergencia policial.
Hallazgo pone a trabajar a los investigadores en Chubut: alerta en Comodoro Rivadavia
La tranquilidad de Comodoro Rivadavia, ciudad de Chubut, se vio alterada por un hallazgo que llenó de dudas a más de uno
Tras la alerta al 911, personal de la Comisaría Primera se desplazó al lugar para resguardar la escena. Según fuentes policiales, el resto óseo se encontraba en la zona de la rampa de acceso a la costanera, un sector concurrido tanto por deportistas como por trabajadores portuarios.
Hallazgo del cráneo: pericias y origen de los restos
La principal incógnita que intentan resolver los investigadores de Comodoro Rivadavia, Chubut, es la antigüedad del cráneo encontrado. Si bien a simple vista el cráneo presentaba signos de deterioro, los peritos de Criminalística procedieron a realizar el levantamiento bajo estrictas normas de preservación para determinar si se trata de un resto de "vieja data" -posiblemente vinculado a antiguos cementerios o contextos arqueológicos de la zona- o si corresponde a un hecho de criminalidad reciente.
De acuerdo con el informe oficial sobre el hallazgo, se tomaron imágenes de alta precisión y se documentó la ubicación exacta mediante coordenadas para el análisis forense posterior.
Antecedentes en la región de Chubut
Este hallazgo no es un caso aislado en la costa de Chubut. Semanas atrás, se reportó una situación similar en Playa Unión, donde vecinos encontraron restos óseos dentro de una bolsa, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales sobre el movimiento de sedimentos o posibles limpiezas de terrenos que terminan exponiendo este tipo de restos en el litoral.
Por el momento, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que buscará establecer la identidad de la persona y las circunstancias exactas en las que el cráneo terminó en la costa de Comodoro Rivadavia. Mientras tanto, el área ya fue liberada al tránsito, aunque el misterio permanece latente entre los vecinos de la ciudad petrolera.
Datos clave para el cierre:
- Lugar: rampa de acceso a la Costanera (cerca del Club Náutico).
- Hora del hallazgo: 09:40 AM.
- Intervinientes: Comisaría Primera y Policía Científica.
- Estado de la investigación: en etapa de pericias para determinar data de muerte e identidad.