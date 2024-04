Dengue en Mendoza: investigan otras dos muertes tras la confirmación de 4.100 contagios

Dengue-repelente-local-2.jpg El mosquito que transmite el dengue.

Estos casos se dan en contraposición a los 123 que se registraron en 2022/2023 en Mendoza.

La especialista también detalló que son 5 los departamentos más afectados que se ubican en el Gran Mendoza y parte de la Ciudad de San Rafael.

►TE PUEDE INTERESAR: Iris Aguilar explicó por qué no es necesario vacunarse contra el dengue

Respecto de los recientes fallecimientos, entre los que se destaca la muerte del destacado profesional en epidemiología Gonzalo Vera Bello y la abogada de 36 años, la funcionaria destacó que están en estudio.

El último boletín epidemiológico arrojó que además de las cepas que están en circulación dengue tipo 1 y dengue tipo 2, hubo dos casos de dengue tipo tres, que es una nueva variante, la que se considera que es más severa y que sólo se detecta por el análisis de laboratorio.

Maipú prevención Dengue 1.jpg El Municipio de Maipú está llevando adelante una campaña de concientización para prevenir el dengue.

Para trabajar en forma temprana y evitar que se agrave la situación para el año que viene, Falaschi volvió a hacer hincapié en el control y la erradicación del mosquito que transmite la enfermedad.

Entre las acciones en terreno, destacó el trabajo en conjunto con Zoonosis y la Provincia para eliminar las larvas del vector y promover la desinfección, la que continuará en el invierno aún con las bajas temperaturas.

La mortalidad por dengue

Frente la alarma de las muertes por dengue en Mendoza, Falaschi recalcó que la tasa de mortalidad es baja y que si bien se da en todos los grupos etarios el mayor riesgo se da en pacientes añosos o con comorbilidades.

En estos casos y con signos de alarma, luego de que baja la fiebre (uno de los signos típicos) es cuando se requieren cuidados especiales y la internación. En el período epidemiológico 2023/2024 hubo casi 500 internaciones.

Brote de dengue agravado

La infectóloga María Codina consideró que hay que extremar los esfuerzos para que no aparezcan nuevas cepas de la enfermedad, como el dengue tipo 3 y tipo 4 que son más graves, al igual que las reinfecciones con la posibilidad de que se produzcan hemorragias.

"Nosotros no hemos visto casos de reinfecciones (en el país ya se registró la primera muerte). Es muy pronto, pero se puede dar el escenario del próximo año con la vuelta de las temperaturas cálidas. También no debemos descartar que el mosquito persista en el invierno porque no hemos tenido tan bajas temperaturas en los últimos períodos y estas deben ser constantes", evaluó la especialista.

►TE PUEDE INTERESAR: Quién era la docente que tenía dengue y falleció este viernes en Mendoza