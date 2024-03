El dengue es una enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, que es un mosquito diurno, urbano, es decir, no está en el campo y no aparece de noche. No zumba al oído, no duele cuando pica y no deja roncha.

deng.JPG Dengue: ¿cómo se debe cuidar una persona que tiene la infermedad?

Pero este mosquito nos deja un germen o virus muy potente que enferma de fiebre, dolores musculares intensos, detrás de los ojos.