Las propiedades abandonadas suelen generar un dolor de cabeza para los vecinos de la zona. No sólo en términos de higiene barrial sino también en seguridad: pueden ser usurpadas o utilizadas por delincuentes para acopiar objetos robados y drogas. Eso ocurría con una casa en Guaymallén hasta este viernes que se aplicó el protocolo antiaguantaderos y fue demolida por las autoridades.
Demolieron una casa en Guaymallén que usurparon y era usada por delincuentes
Las autoridades municipales y de Seguridad coordinaron la demolición de la casa abandonada ubicada en Rodeo de la Cruz, Guaymallén
La demolición se realizó sobre una vivienda ubicada en calle Tacuarí 9347, en Rodeo de la Cruz. No es la primera vez que se toma una medida de este tipo, pero sí con el nuevo protocolo que implementó el Ministerio de Seguridad y al cual adhirió la Municipalidad de Guaymallén a través de un convenio de colaboración.
Con el nuevo programa se agilizan los trámites burocráticos en busca de agilizar la demolición para evitar que los inmuebles vuelvan a ser usurpados o utilizados por delincuentes.
Voces oficiales en la demolición
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo presente durante la demolición y destacó que este tipo de propiedades "concentran delincuentes que dejen bienes robados para que se enfríen y después se los llevan. O también para vender drogas. Por esto generan una situación de delincuencia en la zona".
Si bien esta fue la primera demolición con el nuevo protocolo, ya se habían realizado 11 procedimientos en otros aguantaderos. Incluso el jueves se procedió a tapiar los ingresos a una casa ubicada en Godoy Cruz, según detalló la funcionaria.
"Se notifica a los propietarios antes de la demolición y también conservamos su derecho a la propiedad", explicó.
En tanto que el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó que "antes llegar a la demolición era una serie de pasos administrativos y judiciales complejos que no acompañaban los tiempos de respuesta a la realidad".
Sobre la casa demolida en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, detalló que ya había sido usurpada en 2 ocasiones con fines delictivos y que con el procedimiento se "erradicó un problema de seguridad y también urbano, porque se generaban focos de infección". En tanto que el municipio afrontó los costos del operativo.