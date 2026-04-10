Demolieron una casa en Guaymallén que usurparon y era usada por delincuentes

Voces oficiales en la demolición

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, estuvo presente durante la demolición y destacó que este tipo de propiedades "concentran delincuentes que dejen bienes robados para que se enfríen y después se los llevan. O también para vender drogas. Por esto generan una situación de delincuencia en la zona".

Si bien esta fue la primera demolición con el nuevo protocolo, ya se habían realizado 11 procedimientos en otros aguantaderos. Incluso el jueves se procedió a tapiar los ingresos a una casa ubicada en Godoy Cruz, según detalló la funcionaria.

"Se notifica a los propietarios antes de la demolición y también conservamos su derecho a la propiedad", explicó.

demolicion guaymallen 4 Las autoridades supervisaron la demolición del aguantadero en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

En tanto que el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó que "antes llegar a la demolición era una serie de pasos administrativos y judiciales complejos que no acompañaban los tiempos de respuesta a la realidad".

Sobre la casa demolida en Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, detalló que ya había sido usurpada en 2 ocasiones con fines delictivos y que con el procedimiento se "erradicó un problema de seguridad y también urbano, porque se generaban focos de infección". En tanto que el municipio afrontó los costos del operativo.