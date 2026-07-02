De película: los impactantes pueblos reales que conquistaron a Hollywood y hoy son destinos soñados

Patagonia, Monument Valley y otros paisajes de pueblos que fueron protagonistas del cine

Entre Arizona y Utah, el legendario Monument Valley se convirtió en un símbolo de los westerns y también fue escenario de una de las escenas más recordadas de Forrest Gump, cuando el personaje decide detener su histórica carrera.

El legendario Monument Valley fue escenario de una de la recordada escena de Forrest Gump, cuando el personaje detiene su histórica carrera. Foto: archivo

En Canadá, los parques nacionales de Alberta, con sus lagos color turquesa y montañas nevadas, fueron utilizados para filmar El Renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Pero Argentina y toda Sudamérica también ocupan un lugar destacado en la pantalla grande. La Patagonia nuestra y la chilena, con sitios emblemáticos como el glaciar Perito Moreno, el macizo Fitz Roy y el Parque Nacional Torres del Paine, fue elegida para documentales y producciones internacionales por la espectacularidad de sus paisajes.

La lista se completa con Wadi Rum, en Jordania, un desierto de dunas rojizas y montañas de roca que representó el planeta Marte en películas como The Martian, Duna y Rogue One: Una historia de Star Wars.

Star Wars, en Jordania. Una postal impresionante. Foto: gentileza

Más allá de la ficción, estos escenarios demuestran que la naturaleza sigue siendo el mejor set de filmación. Para los amantes del cine, visitarlos es una oportunidad única para revivir grandes historias y descubrir que algunos de los paisajes más increíbles del mundo existen mucho más allá de la pantalla.