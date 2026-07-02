Inicio Sociedad
Naturaleza y cine

De película: los impactantes pueblos reales que conquistaron a Hollywood y hoy son destinos soñados

Pueblos de montaña, glaciares, desiertos y bosques que fueron escenarios de grandes producciones atraen cada año a miles de fanáticos del cine y los viajes

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
En Canadá, los parques nacionales de Alberta fueron el escenario de El Renacido, la gran película de Leonardo DiCaprio. Foto: archivo 
En Canadá, los parques nacionales de Alberta fueron el escenario de El Renacido, la gran película de Leonardo DiCaprio. Foto: archivo 

Está claro que hay pueblos del mundo que no solo enamoran a los viajeros por su belleza, sino que también seducen a los grandes estudios cinematográficos. Sus paisajes imponentes sirvieron de escenario para algunas de las producciones más exitosas de la historia y hoy se convirtieron en destinos imperdibles para quienes quieren recorrer los mismos escenarios donde se filmaron escenas inolvidables. Una nota de película.

Uno de los casos más emblemáticos es Nueva Zelanda, cuyos valles, montañas y bosques dieron vida a la Tierra Media en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Allí, los visitantes pueden recorrer el pequeño pueblo Hobbiton y distintos parques nacionales que formaron parte del universo creado por J.R.R. Tolkien.

Hobbiton, el escenario imponente de El Se&ntilde;or de los Anillos. Un lugar m&aacute;gico. Foto: gentileza&nbsp;&nbsp;

Hobbiton, el escenario imponente de El Señor de los Anillos. Un lugar mágico. Foto: gentileza

Otro destino inseparable del cine es Islandia. Sus volcanes, glaciares, cascadas y playas de arena negra fueron elegidos para producciones como Interstellar, Batman Begins, Oblivion y varias escenas de Game of Thrones, gracias a una geografía que parece salida de otro planeta.

Patagonia, Monument Valley y otros paisajes de pueblos que fueron protagonistas del cine

Entre Arizona y Utah, el legendario Monument Valley se convirtió en un símbolo de los westerns y también fue escenario de una de las escenas más recordadas de Forrest Gump, cuando el personaje decide detener su histórica carrera.

El legendario Monument Valley fue escenario de una de la recordada escena de Forrest Gump, cuando el personaje detiene su hist&oacute;rica carrera. Foto: archivo&nbsp;

El legendario Monument Valley fue escenario de una de la recordada escena de Forrest Gump, cuando el personaje detiene su histórica carrera. Foto: archivo

En Canadá, los parques nacionales de Alberta, con sus lagos color turquesa y montañas nevadas, fueron utilizados para filmar El Renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Pero Argentina y toda Sudamérica también ocupan un lugar destacado en la pantalla grande. La Patagonia nuestra y la chilena, con sitios emblemáticos como el glaciar Perito Moreno, el macizo Fitz Roy y el Parque Nacional Torres del Paine, fue elegida para documentales y producciones internacionales por la espectacularidad de sus paisajes.

La lista se completa con Wadi Rum, en Jordania, un desierto de dunas rojizas y montañas de roca que representó el planeta Marte en películas como The Martian, Duna y Rogue One: Una historia de Star Wars.

Star Wars, en Jordania. Una postal impresionante. Foto: gentileza

Star Wars, en Jordania. Una postal impresionante. Foto: gentileza

Más allá de la ficción, estos escenarios demuestran que la naturaleza sigue siendo el mejor set de filmación. Para los amantes del cine, visitarlos es una oportunidad única para revivir grandes historias y descubrir que algunos de los paisajes más increíbles del mundo existen mucho más allá de la pantalla.

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar