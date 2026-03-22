Las realidades del 2024 a esta parte, en lo que respecta a créditos hipotecarios, ha cambiado drásticamente, complicando su solicitud desde lo que son las condiciones. El Banco Nación busca relanzarse, y es por eso que ha generado cambios que favorecen a los clientes interesados.
De cuánto es la tasa de interés de los créditos hipotecarios del Banco Nación: la más baja del mercado
El Banco Nación se la juega para mejorar su oferta de créditos hipotecarios y esta vez lo hace distinguiendose en las tasas de interés
No solo la forma de pedir los créditos hipotecarios del Banco Nación, sino también desde las condiciones. Es por eso que decidió tener la tasa de interés anual más baja del mercado: ¿de cuánto es?
Las condiciones del Banco Nación para este 2026
Si estás pensando en meterte en un crédito, tenés que saber que las reglas cambiaron. El Banco Nación actualizó los topes y las formas de liquidación para este año:
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Formato UVA: El capital se ajusta según la inflación (IPC).
Monto Máximo: Se pueden solicitar hasta 390 millones de pesos.
Cobertura: El banco financia hasta el 75% del valor de la vivienda.
Sistema Francés: Las cuotas son mensuales y el valor de la UVA se consulta a diario en el BCRA.
Requisitos: ¿Qué mira el banco antes de darte el OK?
Para no "rebotar" en la solicitud de los créditos hipotecarios, el banco pone la lupa en tu salud financiera. El punto más crítico es la relación cuota-ingreso: el pago mensual no puede superar el 30% o 35% de tus haberes netos.
Además, la estabilidad laboral y un historial crediticio limpio son innegociables. El banco necesita asegurarse de que sos un buen pagador. Por último, recordá que necesitás un ahorro previo del 25%, ya que el crédito no cubre el total de la propiedad.
Paso a paso: Cómo usar la plataforma +Hogares
La gran apuesta del Banco Nación para este año es la digitalización. Una vez iniciada la solicitud, todo el "papeleo" se hace a través de la plataforma +Hogares. Es un sistema intuitivo donde cargás la documentación y validás tus datos sin pisar la sucursal.
Lo mejor de este sistema es la velocidad: una vez que subís todo, podés recibir una propuesta concreta en menos de 24 horas. Es ideal para los mendocinos que no tienen tiempo de andar de oficina en oficina.
La más baja del mercado: esta es la tasa de interés del Banco Nación en créditos hipotecarios
A pesar de que la economía nacional no acompaña, el Banco Nación decidió jugarsela para relanzar su línea de créditos hipotecarios retocando las condiciones de su oferta.
Entre tantos cambios pensados para todo el 2026, la novedad más importante es que la tasa de interés anual de los créditos hipotecarios aumentó. Irónicamente, el Banco Nación sigue siendo la más baja del mercado a pesar de ello.
Hasta hace unos meses, la tasa de interés anual se ubicaba en el 4,5%. Con la nueva disposición del Banco Nación, ese número subió al 6%, lo que representa un incremento del 1,5%. Parece una cifra pequeña, pero en un préstamo a 20 o 30 años, el impacto en la cuota mensual y en el monto total a devolver es sensible.