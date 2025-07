De casonas a departamentos premium: quiénes están detrás de la transformación de la calle Emilio Civit

La transformación de la Civit al mejor estilo avenida Libertador de Buenos Aires está en marcha.

Sobran servicios, falta gente: la nueva cara que busca la Ciudad de Mendoza

Eva González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, insiste en un diagnóstico que considera urgente: la Ciudad de Mendoza tiene un vacío urbano. Le falta gente. Y sin gente, advierte, se vuelve chata y deja de crecer.

¿Cómo puede ser que al corazón de Mendoza le falte gente si cada día lo transitan más de medio millón de personas? La respuesta es simple: vienen y se van, pero no se quedan.

No la eligen para vivir. Y no porque no quieran, sino porque la Ciudad no tiene espacios disponibles para ofrecerles.

emilio civit sarmiento obras desarrollo inmobiliario ciudad de mendoza (1) La remodelación de calle Sarmiento hacia el Sur y la nueva Emilio Civit hacia el Norte. La Ciudad de Mendoza se moderniza. Foto: Cristian Lozano

Es en ese vacío urbano donde el programa Mendoza Ciudad Próxima encuentra su lugar, impulsando un crecimiento inmobiliario que ya está en marcha y se proyecta con fuerza sobre la avenida Emilio Civit.

“Es uno de los cañones urbanos más tradicionales de nuestra ciudad y por sus dimensiones y localización estratégica, constituye el escenario ideal para el aumento de la densidad”, explica la funcionaria municipal.

Desde este sector, que se destaca por la concentración de servicios, la Ciudad busca recuperar población. Para lograrlo, se abre a la construcción de grandes torres en calles anchas en las que no se rompe el eje visual.

“Vamos a devolverle vida a la ciudad”, aseguró Eva González, y adelantó que se trabajará en un equilibrio entre los nuevos desarrollos inmobiliarios y los atractivos ya consolidados.

A la conquista de los que se fueron

Si hay algo que caracteriza a la avenida Emilio Civit es la presencia de casonas históricas pertenecientes –o que alguna vez pertenecieron- a familias de la alta sociedad mendocina.

Con el paso del tiempo, esas familias se alejaron del centro y se instalaron en otros departamentos del Gran Mendoza, dejando sus antiguas mansiones casi en desuso.

Hoy, muchos de esos antiguos residentes —ya mayores— buscan volver a la Ciudad. Pero no a esas casas que les quedan grandes, sino a departamentos con seguridad y amenities.

Hoy, también hay una nueva generación —personas solas o parejas sin hijos— que prioriza vivir en espacios funcionales, con prestaciones similares a las de un hotel, cerca del trabajo (o que puedan usar como oficina), y con todo a mano: idealmente, en no más de 15 minutos y a pie.

emilio civit sarmiento obras desarrollo inmobiliario ciudad de mendoza (4) Desde el drone de Diario UNO se advierten los trabajos en una de las torres de la avenida Emilio Civit, de la Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

¿Sacar el auto y manejar 40 minutos hasta la oficina? ¿Dar vueltas como calesita para encontrar estacionamiento? Nada de eso entra en los planes de los que hoy asoman como candidatos para instalarse en alguna de estas torres que se levantan la Ciudad de Mendoza.

“La gente muta, las formas de trabajo cambiaron”, resume Eva González. Y advierte: si la Ciudad no quiere quedarse atrás, deberá adaptarse al nuevo ritmo.

Quiénes están detrás de los desarrollos inmobiliarios de la Emilio Civit

Civit Avenue es uno de los proyectos inmobiliarios en proceso en la avenida Emilio Civit de la Ciudad de Mendoza. Está a cargo de BLD Developers, una empresa que nace de la unión entre Pisper, de Marcelo De Blasi, y Laugero Construcciones S.A.

Se trata de un edificio de alta gama pensado 100% para alquiler turístico en el inicio de la Civit, a pasos de la avenida Belgrano.

civit avenue edificios Así se verá el Civit Avenue en plena Emilio Civit y Belgrano, de la Ciudad de Mendoza. Buscan que sea ideal para turistas.

“Este desarrollo combina diseño, confort y ubicación estratégica, en una de las zonas más buscadas por visitantes y turistas”, dicen desde la constructora que proyecta 92 departamentos en esta torre de 14 pisos.

La misma firma desarrolla otro de los proyectos inmobiliarios en boga de la Emilio Civit: el Civit Twenty+one, ubicado entre Paso de los Andes y Granaderos. Serán dos torres de 13 pisos que terminan en un penthouse común y cuenta con niveles enteros dedicados a amenities de lujo.

emilio civit sarmiento obras desarrollo inmobiliario ciudad de mendoza (9) Al pasar por la Emilio Civit ya se advierte la cartelería de lo que se vendrá en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

En tanto que, De Blasis, de Pisper, desarrolla junto a un inversor privado otro de los desarrollos más avanzados. Se trata del que está ubicado en la esquina de Civit y Paso de los Andes, y consta de cinco pisos con departamentos amplios y un local comercial en planta baja.

La otra torre que impresionará en la Emilio Civit está a cargo del Grupo Kristich. Se llama Le Pilier, un proyecto que consta de 82 departamentos y un zócalo comercial en el frente.

le pilier emilio civit edificios El proyecto Le Pilier del Grupo Kristich incluye la casa Graffigna. Se levanta en el corazón de la Ciudad de Mendoza.

Este desarrollo inmobiliario está orientado especialmente a quienes buscan residencia permanente y está ubicado casi llegando a Boulogne Sur Mer. Se levanta pegadito a la casa Graffigna que, de hecho, será restaurada e integrada al proyecto.

El empujoncito de la calle Sarmiento

Bajando por la Civit hacia la plaza Independencia, apenas cruzás las vías del Metrotranvía, ya te topás con la remodelación de la calle Sarmiento.

Este proyecto, cuenta Eva González desde la Municipalidad de Mendoza, viene a complementar el plan de diseño urbano que busca desarrollar un modelo de ciudad compacta basado en el concepto ciudad de los 15 minutos.

emilio civit sarmiento obras desarrollo inmobiliario ciudad de mendoza (22) Mientras se proyecta la nueva cara de la Emilio Civit, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza renueva la calle Sarmiento, su continuidad hacia el Este. Foto: Cristian Lozano

“Si buscamos una ciudad en la que todas las necesidades esenciales -trabajo, vivienda, cultura, esparcimiento y comercio- estén al alcance de una caminata corta o paseo en bicicleta, debemos promover una ciudad mixta, con usos del suelo variados que interactúen con la residencia. Y la calle Sarmiento, reconocida como un polo gastronómico muy concurrido, representa un claro ejemplo de cómo estos principios pueden concretarse”, explica la arquitecta.

Pensando en el fortalecimiento de este espacio, la Ciudad encaró su remodelación con obras sobre la calzada, nivelando el terreno, unificando veredas con materiales homogéneos y mejorando cunetas.

emilio civit sarmiento obras desarrollo inmobiliario ciudad de mendoza (16) La Ciudad de Mendoza pidió "paciencia" durante la realización de las obras. Foto: Cristian Lozano

Según contaron desde la Municipalidad, también se renovará el arbolado público, se instalará alumbrado LED, se colocará nuevo mobiliario urbano, habrá un recambio de redes de agua y cloacas y se optimizarán los espacios para estacionamiento.

“Creemos que el crecimiento de la calle Sarmiento ha impulsado y potenciado la renovación sobre la avenida Emilio Civit”, concluyó Eva González, al referirse a este proceso de modernización conjunta en pleno corazón de la Ciudad de Mendoza.