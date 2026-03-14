Daños por las tormentas: Hidráulica comenzó a reforzar las paredes laterales del Cacique Guaymallén

Las labores se ejecutan en coordinación con el Departamento General de Irrigación y forman parte de una intervención de emergencia sobre ese tramo del canal Cacique Guaymallén.

Daños por fuertes tormentas

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Los trabajos comenzaron luego de que las fuertes lluvias registradas en los últimos días generaran un aumento inusual del caudal y provocaran daños en la infraestructura hidráulica. A esto hay que sumarle las fuertes tormentas de enero del 2026.

De acuerdo con la información oficial, la crecida ocasionó el colapso de un salto del canal y el deterioro de varios metros del muro lateral, lo que obligó a intervenir para evitar que el problema se agrave.

“Equipos técnicos trabajan en el lugar ejecutando medidas de emergencia para estabilizar el sector afectado y garantizar el funcionamiento del sistema mientras se avanza en la formulación del proyecto definitivo de reparación”, explicó Pablo Rodríguez, director de Hidráulica.

Refuerzo de las márgenes del Cacique Guaymallén

cacique Guaymallén 2 Las reparaciones del canal Cacique Guaymallén se están realizando a la altura del barrio Ujemvi, en Las Heras. Prensa de Gobierno

Las tareas que se realizan en el lugar consisten principalmente en reforzar las márgenes del canal Cacique Guaymallén mediante la colocación de rocas de gran tamaño.

La intervención busca consolidar el terreno y proteger la infraestructura hidráulica, además de resguardar viviendas y otras instalaciones ubicadas en zonas cercanas al cauce.

Desde el organismo indicaron que estas acciones permitirán mantener operativo el canal mientras se desarrollan las soluciones técnicas permanentes para recuperar completamente el sector afectado.

Canal Cacique Guaymallén reparación Así se iniciaron los trabajos en el canal Cacique Guaymallén que resultó dañado por las fuertes tormentas. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

Qué hacer si vuelven las lluvias y tormentas

En paralelo, desde el Ministerio de Energía y Ambiente recordaron la importancia de mantener despejados los canales y cauces para prevenir problemas durante las tormentas.

Entre las recomendaciones destacaron no arrojar basura ni escombros en acequias, canales o ríos, evitar dejar residuos en espacios abiertos que puedan ser arrastrados por la lluvia y no intervenir ni modificar cauces o colectores.

También se aconseja mantener distancia de los cursos de agua cuando se anuncian tormentas y evitar acampar en zonas bajas cercanas a cauces o vertederos.

Las autoridades señalaron que estas medidas se complementan con el monitoreo permanente del comportamiento hídrico que realizan distintos organismos provinciales en coordinación con municipios y áreas de protección civil.