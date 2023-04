Daniela Gutiérrez: "A la enfermedad de mi papá le sacamos la lengua"

José Alberto Gutiérrez (64) es el padre de la conductora de Canal 7, quien actualmente está embarazada de seis meses esperando a Pietro. Apenas el hombre se enteró de su enfermedad viajó a Buenos Aires con una única preocupación: saber en qué porcentaje esta enfermedad era herditaria para sus hijos Daniela, Mauricio (32) y Diego (27). Aparentemente el porcentaje es muy bajo.

Es que la herencia que José quiere dejarles a sus hijos pasa por dos lados. Por un lado, el amor por el club Independiente Rivadavia (de hecho Mauricio es Protesorero y Diego, Representante de socios número 1). Por el otro, que los hermanos se banquen, "que estemos unidos" remarca Daniela. Y la enfermedad que afecta a José, además del natural dolor que provoca, ha fortalecido a la familia.

A 4 años de haber sido diagnosticado con ELA, José está internado domiciliariamente. Su deterioro es grande, Daniela explicó que no camina, ya no pueden dialogar con él y que la comunicación es muy difìcil. Sin embargo, la idea de mostrarle la panza para que pudiera ver cómo está creciendo Pietro provocó una sorpresa agradable: el nono giró su cabeza, sonrió y lloró al mismo tiempo. No hay dudas de que entendió "todo". Y "todo" quedó registrado en una foto que sacó Mauricio y emociona a cualquiera.

Daniela Gutiérrez Vila y José Alberto Gutiérrez.jpg Daniela junto a José.

La imagen tiene un condimento extra: los dibujos que se ven detrás de José son de Francesca, su única nieta. "Mandamos la foto al grupo de WhatsApp familiar y se emocionaron todos" explicó Daniela. Luego decidió publicarla en su perfil de Instagram, a pesar del cuestionamiento de Diego: "¿por qué hay que exponer todo?". La Publicación tuvo un mensaje cortito y fuerte: "Hola nono. Soy tu nieto PIETRO y estoy muy sanito. Falta poquito para que nos conozcamos".

La foto tuvo una repercusión casi inesperada en el perfil de Instagram de la conductora. No solo logró miles de likes y cientos de comentarios (el dato menos importante), sino que generó muchos mensajes de apoyo y que expresaban su emoción. Por ejemplo, una seguidora resumió: "No pensé que podía llorar con solo ver una foto de personas que no conozco hasta que los vi, me emocionó".

-¿Cómo es vivir esta situación y tener que salir cada día en televisión a poner "buena onda"?

-Lo llevamos día a día. En julio de 2021 decidí contar en televisión que a mi papá le íbamos a hacer una traquetomía por su enfermedad y, antes del programa, me sudaban las manos como cuando ingresé a la sala de partos para que naciera Francesca. Me costaba hacer el programa. Pero a esta enfermedad le sacamos la lengua. Mirá, así lo llevamos día a día, con energía, música...

En ese momento Daniela le mostró en su celular al cronista un video en el que Francesca le hace un dibujo en la mano a su nono. De fondo suena el tema preferido de José: "uno de Enrique Iglesias que termina diciendo La vida es una" explicó.

Daniela Gutiérrez Vila con José Alberto Gutiérrez.jpg Daniela le da un beso a su papá.

"A veces es difícil hacer el programa, pero la enfermedad de mi papá me enseñó muchas cosas, no estoy enojada con ella, vino a enseñarme muchas cosas. Veo gente preocupada por cosas superficiales y a mí esto me ha cambiado, me ha vuelto más empática y valorar las cosas que valen la pena" subrayó Dani.

Daniela contó también que su familia tiene un juicio con OSEP, la obra social de los empleados públicos. "Más allá de que no han reconocido los gastos de esta enfermedad ni de la internación domiciliaria, en un momento una médica de la obra social que lo fue a ver nos dijo 'ya está, no hagan más nada', como si no importara y lo tuviéramos que dejar. Esto nos lo dijo hace un año, en abril del año pasado y acá estamos", aclaró.

"Es un león, siempre la ha peleado" dijo Daniela y destacó la fuerza que pone la actual pareja de su padre: "Mónica Sambais, una mujer que está 24/7 con él".

Daniela además contó que se han despedido 4 veces de José en estos últimos años, incluso con su mamá, Viviana Vila y sus hermanos. Pero José ahí sigue, sonriendo y llorando a la vez ante la panza de su hija. Tal vez está esperando que llegue Pietro. "Tengo fecha para agosto, ojalá que lo pueda conocer" cerró la conductora.