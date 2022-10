Daniel Vila se expresó sobre la salida de Viviana Canosa y la calificó de "intempestiva y desproporcionada"

El empresario aclaró además que la decisión editorial de no publicar actos individuales contra funcionarios públicos no fue dirigida solamente al ciclo de Canosa sino también al resto de los programas que emite A24. Sin embargo, reconoció que sí le había pedido a la conductora “bajar un cambio” con las agresiones durante sus ciclos televisivos. "No hace falta tanta agresión, descalificación, pero bueno, se ve que no tuve mucho éxito", opinó.

Viviana Canosa.jpg "Ha trabajado con absoluta libertad. Ella es fuerte en sus manifestaciones y nunca ha tenido problemas”, resumió el empresario Daniel Vila sobre la reacción de Viviana Canosa de dejar las emisiones de su programa en A24 por una supuesta censura.

Viviana Canosa dejó el aire sin previo aviso

Canosa se retiró del canal el viernes pasado antes de salir al aire cuando se le pidió a todos los periodistas que no pasen videos de escraches a políticos, que se viralizaron en las redes sociales. "Se tomó una decisión editorial porque tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y me parecía en lo personal, esto es una opinión mía pero siempre toca la decisión editorial de la empresa, nos parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia social que no es necesario mostrar”, afirmó Vila durante una entrevista que brindó en Radio Con Vos.

“Los medios de alguna manera nos transformábamos en una caja de resonancia de esa persona (que decide escrachar a alguien). Lo lanzábamos a la fama”, se explayó Vila en relación al video de la mujer que escrachó al ahora ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, de quien Vila es amigo desde hace muchos años, durante un acto público.

En ese sentido, descartó de plano que el líder del Frente Renovador lo haya llamado para que no se emitan esos contenidos en el canal.

“Es un momento muy conflictivo, pero si mirás el resto de la programación de A24 y América la programación tiene mucho equilibrio periodístico; periodistas de primer nivel que pueden ser duros, pero con altura y respeto”, resaltó Vila haciendo hincapié en la pluralidad de voces que tienen los medios de Grupo América.

En este caso en particular, “es un conflicto que no encuentro donde está el conflicto porque con Viviana he tenido siempre la mejor relación, un gran diálogo, frecuente. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella está en el canal”, manifestó el titular de Grupo América.

“Hace un periodismo muy fuerte que en lo personal no comparto, pero que se ha manejado durante más de un año con esa libertad. Estamos hablando de censura, pareciera que es como un contrasentido. Ha trabajado con absoluta libertad. Ella es fuerte en sus manifestaciones y nunca ha tenido problemas. Esto era un hecho muy menor que generó y levantó toda esta polémica”, resumió el empresario sobre la actitud de Viviana Canosa.

