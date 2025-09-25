Cuenta DNI del Banco Provincia: el beneficio de todos los días con un 40% de ahorro

Cuenta-DNI-del-Banco-Provincia-3 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI y un importante beneficio con un 40% de ahorro

El Banco Provincia explica en su página web que la promoción es válida todos los días de septiembre de 2025 para la compra de garrafas de gas realizadas desde la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar con QR" con débito en cuenta en comercios adheridos.

El beneficio es solo para consumo familiar con la bonificación del 40% y tope de reintegro unificado es de $12.000 por mes y por persona, que representa un consumo de $30.000. Unificado significa que el tope aplicará considerando el total de compras realizadas en el mes.

El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles de realizada la compra de la garrafa de gas.

Garrafa social (1).jpg Con Cuenta DNI se obtiene un 40% de descuento en la compra y recarga de garrafas, un beneficio vigente en septiembre de 2025 con un tope de reintegro.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Beneficio exclusivo para compras realizadas a través de la funcionalidad "Pago Clave DNI" o QR de la app

El beneficio aplicará para ventas telefónicas en centros de distribución, o al momento de la entrega de la garrafa

La compra o recarga de la garrafa es exclusivamente para venta minorista y no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes del Banco Provincia. No aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante tarjeta de crédito (VISA o Mastercard) o transferencias realizadas a través de la aplicación.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: