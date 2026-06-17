Cuántos minutos debemos caminar por día para bajar de peso, según expertos

caminar ejercicio Sumá 30 minutos de caminata por día a tu rutina de entrenamiento.

En cuanto a la cantidad de minutos que debemos caminar, Mayo Clinic explica que una caminata enérgica de 30 minutos ayudará a quemar cerca de 150 calorías por día. En la medida en que se extienda la distancia recorrida y se acelere el ritmo, el beneficio será mayor.

Además, la fuente citada agrega que en adultos sanos debe realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, o bien un mínimo de 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana. Mientras que, con el propósito de alcanzar mayores beneficios para la salud, Mayo Clinic recomienda aumentar la meta a 300 minutos o más de actividad moderada semanales.

En este sentido, quienes busquen bajar de peso deben combinar la caminata con el fortalecimiento muscular para todos los grupos, con un mínimo de dos veces por semana. Una serie única por cada ejercicio será suficiente para estar en forma, utilizando un peso suficiente como para que la musculatura se fatigue tras realizar entre 12 y 15 repeticiones.

ejercicio caminata Especialistas sugieren caminar 30 minutos por día.

Por último, es fundamental conocer en profundidad la resistencia de nuestro cuerpo con la finalidad de evitar lesiones. Los especialistas señalan que los esfuerzos en exceso pueden traer graves consecuencias musculares y óseas. Entonces, si recién estás incursionando en el mundo del ejercicio físico, ya sea al caminar o al entrenar en un gimnasio, la recomendación pasará por ir de menos a más, poniéndote tus propios límites.