De todas maneras, hay autos que “duermen” afuera y no tienen problemas para arrancar, lo que no quiere decir que no hay que tener cuidado con el tiempo que se deja encendido antes de ponerlo en movimiento.

Una de las opiniones más populares, señala qué si un auto no se caliente lo suficiente, está el riesgo de que se dañe el motor. Sin embargo, hay otros que aseguran que no hace falta dejar el auto regulando.

Es por eso que siempre en aconsejable seguir los consejos de los que más saben.

►TE PUEDE INTERESAR: Revelaron a qué velocidad ir en el auto para ahorrar nafta

auto.jpg

Cuánto tiempo se deja encendido el auto por el frío polar antes de ponerlo en marcha

Para optimizar el funcionamiento de un auto, hay que seguir adelante las recomendaciones de los especialistas.

El sitio A todo motor, recomienda: “Durante toda la noche, el aceite que estaba distribuido por todo el motor, lubricando cada parte, fue drenando hacia el cárter, es decir, está abajo. Ahí, la bomba de succión de aceite, lo tiene que mandar nuevamente a circular por todo el motor, tarea que le lleva apenas unos instantes. Es por eso qué, cuando uno pone en marcha el motor, es fundamental que no se acelere el auto, ya que la parte superior está con muy poca lubricación”.

auto2.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Banco Nación: beneficios en combustibles y productos YPF

Rubén Daray, ex piloto de automovilismo argentino, siguió aconsejando: “Cuando el auto se pone en marcha, la bomba manda el aceite para arriba y empieza a funcionar todo bien. Pero si uno lo acelera, la parte de arriba está con muy poca lubricación. Se aconseja dejarlo regular unos 30 o 40 segundos y después se sale en el auto, a primera o segunda velocidad, durante 8 o 10 cuadras y a muy baja velocidad, para calentar el motor, la caja y los frenos”.