Cuándo se podrá volver a ver el cometa Halley desde la Tierra

La última vez que el famoso cometa pasó cerca de la Tierra se convirtió en la primera en ser fotografiado desde una nave espacial y los científicos pudieron hacer importantes hallazgos sobre su estructura y composición. El cuerpo celeste fue visto por última vez desde la Tierra en 1986... pero ¿cuándo se podrá volver a ver?
El último acercamiento fue en febrero de 1986, y pasó a 63 millones de kilómetros de nuestro planeta. Los avances tecnológicos de ese entonces permitieron estudiar el cometa a fondo, por lo que se comprobó que su composición es una mezcla de hielo, monóxido de carbono, metano y polvo estelar.
Mide aproximadamente 15 kilómetros por 8 kilómetros, y es uno de los objetos más oscuros, o menos reflectantes, del sistema solar. Además, la velocidad máxima que alcanza cuando se encuentra cerca del Sol es de 54,55 kilómetros por segundo.
Cuándo volveremos a ver el cometa Halley
Argentina será uno de los mejores lugares para observar el regreso de Halley, y será un espectáculo astronómico único en la Tierra. No se verá un destello rápido como un meteoro, sino una mancha neblinosa y estática que parece colgada entre las estrellas, aunque el detalle más distintivo es su cola difusa y brillante de la cual se desprende una estela blanquecina que se desvanece hacia el fondo oscuro del cielo.
El cometa Halley es periódico, así que suele aparecer cada 76 años y luego continuar su viaje alrededor del sol. Esto quiere decir que el cuerpo celeste será visible desde la Tierra en julio de 2061 y podrá observarse a simple vista en Argentina y gran parte del hemisferio sur.
A diferencia de su última visita, en la que fue menos brillante de lo esperado, Halley estará mucho más cerca de la Tierra, lo que aumentará su luminosidad y generará una mejor visibildad en cielos despejados, especialmente durante la madrugada y al amanecer. Será un espectáculo único para millones de personas.
Por qué es el más famoso
Según la NASA, este cuerpo celeste "suele ser considerado el más famoso porque marcó la primera vez que los astrónomos comprendieron que los cometas podían visitar nuestros cielos nocturnos repetidamente". Hasta la época del astrónomo inglés Edmond Halley (1656-1742), se creía que los cometas solo realizaban una pasada por el sistema solar.
En 1705, el científico utilizó las teorías de Isaac Newton sobre la gravitación y los movimientos planetarios para calcular las órbitas de varios cometas. Halley encontró similitudes en las órbitas de cometas brillantes avistados en 1531, 1607 y 1682, y sugirió que se trataba de un solo cometa que realizaba viajes de ida y vuelta.
Así, Halley predijo correctamente que el cometa regresaría en 1758. El primer cometa "periódico" conocido en la historia fue bautizado posteriormente en su honor. En julio de 2061 volverá a ser visible desde la Tierra.