Cuándo se podrá volver a ver el cometa Halley desde la Tierra

Cometa Halley espacio La nave espacial Giotto, lanzada en 1985 en un lanzador Ariane 1 V14, pasó rozando el núcleo oculto del cometa Halley en 1986. ESA National Geographic.

Cuándo volveremos a ver el cometa Halley

Argentina será uno de los mejores lugares para observar el regreso de Halley, y será un espectáculo astronómico único en la Tierra. No se verá un destello rápido como un meteoro, sino una mancha neblinosa y estática que parece colgada entre las estrellas, aunque el detalle más distintivo es su cola difusa y brillante de la cual se desprende una estela blanquecina que se desvanece hacia el fondo oscuro del cielo.

El cometa Halley es periódico, así que suele aparecer cada 76 años y luego continuar su viaje alrededor del sol. Esto quiere decir que el cuerpo celeste será visible desde la Tierra en julio de 2061 y podrá observarse a simple vista en Argentina y gran parte del hemisferio sur.

nucleo del cometa En 1986, la nave espacial europea Giotto se convirtió en una de las primeras naves espaciales en encontrarse con el núcleo de un cometa y fotografiarlo, pasando cerca del núcleo del cometa Halley y tomando imágenes de él mientras se alejaba del Sol.

A diferencia de su última visita, en la que fue menos brillante de lo esperado, Halley estará mucho más cerca de la Tierra, lo que aumentará su luminosidad y generará una mejor visibildad en cielos despejados, especialmente durante la madrugada y al amanecer. Será un espectáculo único para millones de personas.

Por qué es el más famoso

Según la NASA, este cuerpo celeste "suele ser considerado el más famoso porque marcó la primera vez que los astrónomos comprendieron que los cometas podían visitar nuestros cielos nocturnos repetidamente". Hasta la época del astrónomo inglés Edmond Halley (1656-1742), se creía que los cometas solo realizaban una pasada por el sistema solar.

En 1705, el científico utilizó las teorías de Isaac Newton sobre la gravitación y los movimientos planetarios para calcular las órbitas de varios cometas. Halley encontró similitudes en las órbitas de cometas brillantes avistados en 1531, 1607 y 1682, y sugirió que se trataba de un solo cometa que realizaba viajes de ida y vuelta.

dibujo cometa halley Un panel del tapiz de Bayeux que muestra a personas observando lo que más tarde se conocería como el cometa Halley. Por Myrabella.

Así, Halley predijo correctamente que el cometa regresaría en 1758. El primer cometa "periódico" conocido en la historia fue bautizado posteriormente en su honor. En julio de 2061 volverá a ser visible desde la Tierra.