¿Cuáles son los pros y contras de tener una planta de potus en casa?

potus Es una planta de tallos largos, hojas verdes en forma de corazón y de crecimiento rápido que se utiliza de manera domesticada para decorar ambientes interiores.

A esta planta le gusta el agua, pero no tolera los charcos en la tierra. Revisa el drenaje de la maceta y la tierra para evitar que se acumule agua en las raíces de las plantas. Si las raíces se pudren, es muy complicado recuperar la planta o sanarla.

Puedes usar algunos productos naturales; por ejemplo, el café, las cáscaras de banana y el excremento de caballo pueden ser muy nutritivos para la planta. Una tierra fértil es la base del desarrollo de cualquier planta.

Lo ideal es no colocar la maceta en espacios de la casa con mucha luz y solo proporcionar el sol de la mañana filtrado por una cortina o ventana. Al potus no le gusta el sol directo en sus hojas y tallos; esto puede generar quemaduras y caída de las hojas.

Pros y contras de tener una planta de potus en casa

Para comenzar, hay que considerar los pros o ventajas de esta planta de interior tan linda y popular.

La planta de potus es capaz de eliminar toxinas del ambiente y purificar el aire a través de sus hojas y tallos.

de es capaz de eliminar toxinas del ambiente y purificar el aire a través de sus hojas y tallos. Es una planta de bajo mantenimiento que soporta bastante bien los cambios de luz y los olvidos de riego.

de bajo mantenimiento que soporta bastante bien los cambios de luz y los olvidos de riego. Esta planta sirve para decorar cualquier ambiente de la casa , un comercio y hasta una oficina.

sirve para decorar cualquier ambiente de la , un comercio y hasta una oficina. Para obtener una planta nueva de potus, no hace falta comprarla; puedes propagarla en casa usando uno de sus brazos o esquejes.

potus Teniendo en cuenta los pros y contras, puedes corroborar si el potus se adapta a tu casa.

Si de contras se trata, podemos decir que la planta de potus tiene algunas indicaciones algo negativas que no deberías dejar pasar si estás pensando en tener una de estas especies en casa.