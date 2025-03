¿Cuáles son los feriados nacionales de abril 2025?

Vale recordar que el gobierno de Javier Milei realizó para el 2025 importantes cambios en su calendario ya que marcó la diferencia entre los días no laborables y los feriados, sobre todo pensando en las jornadas consideradas "puentes".

En el 2025 el cambio se da en que habrá tres días no laborables puentes (más el Jueves Santo) y no tres feriados puentes, como venía siendo en los últimos años. La diferencia está en que los días no laborables -se paga simple- son fechas donde el empleador decide si se descansa o no, y en el caso que se trabaje no se cobra el doble como sucede en los feriados.