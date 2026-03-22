¿Cuáles son las diferencias entre el termotanque y el calefón y cuál conviene usar?

No solo lo mismo. El termotanque y el calefón tienen muchísimas diferencias, aunque comparten un objetivo en común: calentar el agua.

termotanque en casa Esta agua posteriormente se utiliza en la pileta de la cocina, en la ducha o en ciertos electrodomésticos que la requieren.

Si bien ambos electrodomésticos se usan para calentar agua y forman parte de los esenciales del hogar, sus características y funcionamientos son muy diferentes.

El calefón se diferencia notablemente del termotanque porque calienta el agua de manera inmediata para uso inmediato. Este aparato eleva la temperatura del agua en el momento en que la vamos a usar y depende de la presión de agua.

Por su parte, el termotanque calienta por acumulación. Cuando calientan el agua del tanque, la mantienen caliente para el momento en que la necesites. Este artefacto permite variar la temperatura del agua durante el uso y abrir varias canillas en simultáneo.

Consejos de hogar: ¿conviene usar calefón o termotanque?

Más allá de sus diferencias y similitudes, cada cual se amolda a cada hogar, necesidad y espacio. Tanto el termotanque como el calefón tienen sus ventajas y desventajas.

El termotanque puede abastecer muchos grifos de agua a la vez sin perder presión ni temperatura. Este aparato dura bastante tiempo, dependiendo del cuidado y mantenimiento, y su costo de reparación es relativamente bajo.

Sin embargo, el termotanque acumula bastante sarro y se puede obstruir, además de que consume bastante gas.

termotanuqe sucio Hay que realizar limpiezas y mantenimientos tanto del termotanque como del calefón.

El calefón, a diferencia del termotanque, requiere de una buena instalación y presión para abastecer muchas canillas de agua. Este aparato se tiene que instalar en un lugar accesible para poder regular la temperatura constantemente y no se recomienda ponerlo al aire libre.

Una gran ventaja del calefón es que dura hasta 10 años, con un costo de mantenimiento bajo y, en general, no es un elemento costoso. Requiere menos gas y no tiene límite su consumo de agua.