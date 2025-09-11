Cuál es la postura correcta para medir la presión arterial y por qué es fundamental

De esta manera, se llegó a la conclusión de que una de las equivocaciones más frecuentes se da cuando las personas no apoyan la espalda durante la medición de la presión arterial.

Esto, junto con los malos hábitos de hablar, cruzar las piernas, o apoyar el brazo de manera equivocada, puede alterar el valor de la presión arterial y llevar a diagnósticos erróneos, para bien o para mal.

postura, presion arterial No tener la espalda apoyada al medir la presión arterial representa una de las equivocaciones más comunes.

El procedimiento se hace de manera adecuada cuando la persona mantiene la espalda recta contra el respaldo, las piernas descruzadas y los pies firmes en el suelo. Además de la buena postura, es fundamental no hablar.

La presión arterial y sus valores normales

En 2025, un resultado menor a 130/80 mmHg corresponde a una persona sin hipertensión, según el último consenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión.

En cambio, si se registran valores por encima de 140/90 se diagnostica hipertensión, la condición frecuente que aumenta el riesgo de infarto, ataque cerebrovascular y daño en órganos internos.

Como señala el estudio, el hecho de mantener una buena postura a la hora de realizar la medición de la presión arterial es más que importante. De no hacerlo, puedes tranquilizarte o alarmarte cuando en realidad no debes de hacerlo.

Por último, y teniendo en cuenta los errores, los investigadores sugirieron que los sitios web y los bancos de imágenes actualicen sus galerías y validen cada foto en comparación con las guías oficiales para que las personas eviten confusiones.