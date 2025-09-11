Inicio Sociedad postura
Para tener en cuenta

Cuál es la postura correcta para medir la presión arterial y por qué es fundamental

A través de un estudio, se determinó que muchas personas cometen errores a la hora de medir la presión arterial. ¿Cuál es la postura correcta?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Muchos son los factores a tener en cuenta a la hora de medir la presión arterial.

Muchos son los factores a tener en cuenta a la hora de medir la presión arterial.

En una extensa investigación realizada en Australia, un grupo de especialistas reveló a través de un estudio la postura correcta para tomar la presión arterial. Los hallazgos fueron publicados en la revista Hypertension, de la Asociación Estadounidense del Corazón, y puedes acceder al link a continuación.

A la hora de medirse, la presión arterial combinará siempre dos valores: la máxima (sistólica) y la mínima (diastólica), medidas en milímetros de mercurio (mmHg).

presion arterial, postura
Muchas personas cometen errores a la hora de medirse la presi&oacute;n arterial.

Muchas personas cometen errores a la hora de medirse la presión arterial.

La postura correcta a la hora de medir la presión arterial

Antes de revelar la postura correcta, hay que decir que el estudio en cuestión se basó en el análisis de imágenes de 11 bancos de fotografías populares para identificar cómo se difunde la técnica correcta y cuáles son las equivocaciones más repetidas.

De esta manera, se llegó a la conclusión de que una de las equivocaciones más frecuentes se da cuando las personas no apoyan la espalda durante la medición de la presión arterial.

Esto, junto con los malos hábitos de hablar, cruzar las piernas, o apoyar el brazo de manera equivocada, puede alterar el valor de la presión arterial y llevar a diagnósticos erróneos, para bien o para mal.

postura, presion arterial
No tener la espalda apoyada al medir la presi&oacute;n arterial representa una de las equivocaciones m&aacute;s comunes.

No tener la espalda apoyada al medir la presión arterial representa una de las equivocaciones más comunes.

El procedimiento se hace de manera adecuada cuando la persona mantiene la espalda recta contra el respaldo, las piernas descruzadas y los pies firmes en el suelo. Además de la buena postura, es fundamental no hablar.

La presión arterial y sus valores normales

En 2025, un resultado menor a 130/80 mmHg corresponde a una persona sin hipertensión, según el último consenso de la Sociedad Argentina de Hipertensión.

En cambio, si se registran valores por encima de 140/90 se diagnostica hipertensión, la condición frecuente que aumenta el riesgo de infarto, ataque cerebrovascular y daño en órganos internos.

Como señala el estudio, el hecho de mantener una buena postura a la hora de realizar la medición de la presión arterial es más que importante. De no hacerlo, puedes tranquilizarte o alarmarte cuando en realidad no debes de hacerlo.

Por último, y teniendo en cuenta los errores, los investigadores sugirieron que los sitios web y los bancos de imágenes actualicen sus galerías y validen cada foto en comparación con las guías oficiales para que las personas eviten confusiones.

Temas relacionados:

Te puede interesar