Según una investigación realizada por el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos los barbijos quirúrgicos no modificados bloquearon un 56% a los aerosoles de la tos y 42% de los aerosoles exhalados.

Te puede interesar: Cómo son y cuántas veces se pueden usar los barbijos del Conicet

Además, los resultados del estudio arrojaron que si la persona se coloca un tapabocas de tela de tres capas encima de uno quirúrgico, bloquea el 85% de los aerosoles de la tos y 91% de los que se exhalan.

Señor usando doble barbijo.jpg Se recomienda utilizar doble barbijo

Los barbijos de tela ¿sirven?

Lo más importante es que no haya filtraciones en el tapabocas y que sea ajustado a las mejillas y nariz. Desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que cuando los bordes de los barbijos no están pegados a la cara y se mueven cuando la persona habla, el aire va a penetrar por los bordes.

La OMS aprueba el uso de barbijos de tela siempre y cuando estén compuestos de tres capas:

Una capa interna de material absorbente, como el algodón.

de material absorbente, como el Una capa intermedia de material no absorbente y que no esté tejido, como el polipropileno.

de material no absorbente y que no esté tejido, como el Una capa exterior de material no absorbente, como el poliéster o una mezcla que contenga poliéster.

"Las mascarillas de tela sí funcionan, siempre y cuando tengan más de tres capas de protección, sellen bien al rostro y tengan de preferencia filtros agregados, es una opción para personas que no puedan conseguir de otro tipo y sobre todo, son más ecológicas", afirman desde la institución internacional.

Colocación correcta de la mascarilla

Qué se debe hacer y qué no al colocarse el barbijo

Para la utilización de barbijos de tela es importante:

Lavarse las manos o usar alcohol antes de colocarlo y sacarlo.

o usar alcohol antes de colocarlo y sacarlo. Ajustar el barbijo a la cara , cubriendo bien nariz y boca.

, cubriendo bien nariz y boca. No cruzar el elástico porque puede dejar espacio en las mejillas por donde se puede filtrar aire.

porque puede dejar espacio en las mejillas por donde se puede filtrar aire. Lavar el tapabocas con jabón o detergente como mínimo una vez al día.

Cómo usar mascarilla de tela.jpg Colocación correcta de un barbijo de tela. Fuente: OMS

En tanto, los barbijos quirúrgicos, se deben desechar una vez usados y en el caso de los FFP2 duran alrededor de ocho horas y los N95, 48 horas colocado. Es importante respetar los tiempos de efectividad, ya que luego, no cubren de la misma manera.

Cómo usar mascarilla de quirùrgica.jpg

Luego de casi dos años de pandemia, ya se ha hecho costumbre la utilización de tapabocas, pero hay algunos vicios que es importante quitar:

No llevar el tapabocas suelto ni debajo de la nariz.

No sacarse el barbijo cuando se va a hablar con otra persona.

No tocar el tapabocas mientras está puesto.

Que no hacer con la mascarilla de tela.jpg Acciones incorrectas ante la utilización de un barbijo de tela. Fuente: OMS

En el caso de los barbijos quirúrgicos es de vital importancia respetar el tiempo estimado de cada tipo. Además, la Organización Mundial de Salud no recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación porque "están pensadas para impedir que los trabajadores de la industria inhalen polvo y partículas cuando la válvula se cierra durante la inspiración. Sin embargo, la válvula se abre al exhalar, lo que facilita la respiración, pero también permite que cualquier virus pase a través de la apertura de la válvula". Por lo tanto, no tiene eficacia para la no transmisibilidad del Covid-19.