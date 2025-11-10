Cuál es el nombre de la ciudad a la que llaman "de la eterna primavera" y es un paraíso

arica chile

Cuáles son las ciudades en América Latina llamadas de la "Eterna primavera"

Ser la ciudad de la eterna primavera no es solamente un dicho, sino que también es marketing a la hora de atraer turismo. Por eso mismo es tan importante para estos sitios ser apodadas así.

La ciudad más famosa con ese nombre es Medellín en Colombia, que cuenta con temperaturas de 16 a 26 grados durante todo el año. En América Latina también se encuentran Arica, en Chile; Cochabamba, en Bolivia; Cuernavaca, en México y otras como Trujillo en Perú, Quito en Ecuador y Venezuela tiene a Caracas.

cuernavaca mexico

No obstante, en otras partes del mundo, hay otras ciudades muy conocidas que también reciben el nombre de la "Ciudad de la Eterna Primavera" gracias a su clima templado, perfecto para usar ropa liviana todo el día y abrigarse en la noche. Entre estas se encuentran Islas Canarias en España, que posee una temperatura envidiable los doce meses del año o San Diego en Estados Unidos.

Ya sabes, si eres de las personas que no son ni team verano, ni team invierno, estas ciudades de la eterna primavera, tal vez sean lo que buscas para unas buenas vacaciones, o para vivir.