En conclusión, los expertos en cuidado capilar recomiendan lavar el cabello solamente por la noche. Si te lavás el cabello por la noche, es más probable que el perfume o el aroma del shampoo y del acondicionador perdure en el pelo por mucho más tiempo. Además te será mucho más fácil eliminar suciedad, y la grasitud o sebo del cabello.

Baño.jpg Hay que elegir los horarios para lavarse el cabello.

Por otro lado, si sufrís de acné, y lavás tu pelo por la noche podrás conseguir que tu piel no absorba la grasitud del cabello, ya que la misma no existirá. Sin embargo, lavarse el cabello por las noches también tiene su lado negativo.

Los expertos no recomiendan lavar siempre el cabello por la noche, ya que no es beneficioso para la salud acostarse con el pelo mojado. Antes de acostarte, tendrás que secarte el pelo sí o sí, y esto te llevará un buen tiempo.

Se recomienda también envolver el cabello en alguna toalla o prenda de microfibra en el caso de que no puedas o no quieras secarte todo el cabello. La microfibra te ayudará a que el cabello no genere frizz.