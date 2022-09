Crisis hídrica en Mendoza: el dique Potrerillos está en los niveles más bajos de la historia

Respecto a la temporada de riego, Villodas sostuvo que ya trabajan en el pronóstico que será entregado oficialmente el 13 de octubre: "Ya estuvimos en reuniones con subdelegaciones e inspectores de cauces, programando cómo seguir con la temporada de riego. Fueron prorrogados todos los inicios de temporada de riego, el río Mendoza empezó el 16 de septiembre, cuando debía empezar el 17 de agosto. En el Tunuyán también se atrasó el inicio de temporada".

NIEVE - Cacheuta y Poterrillos 02.jpg A pesar de las nevadas que hubo durante junio y julio, no fueron suficientes para frenar la crisis hídrica en Mendoza. Foto: Gentileza

Villodas agregó que analizan cómo arrancar la temporada de septiembre, octubre y noviembre ya que los embalses en general están bajos: "Estos meses hay que llevarlos adelante con los embalses, pero normalmente los escurrimientos importantes llegan recién a fines de noviembre".

Preocupación por la crisis hídrica en Mendoza

El director de Gestión Hídrica de Irrigación, Rubén Villodas, señaló: "Hay que consumir menos y cuidar el agua. Es imposible seguir con el nivel de consumo de agua que tenemos. De todas formas, no está el agua, o sea que no lo podemos mantener".

"La oferta es la cantidad de nieve que hay y el agua que baja a los ríos. No podemos hacer nada para aumentarla, nada más que medirla, conocerla bien y tenerla lo mejor medida posible para ver cómo tenemos la situación año a año. Un nuevo dique sería lo ideal, pero esas son obras a otra escala, a otro nivel de definición. Lo que nos queda en el día a día es usar mejor el agua, ser más eficientes, es la única que podemos hacer en forma rápida. Las otras opciones llevan mucho más tiempo de planificación, involucran obras, cambios culturales, cosas importantes que no se logran en una semana o el mes que viene", agregó el funcionario.

aguas.jpg Cada mendocino consume entre 800 y mil litros de agua por día. Lo ideal sería por lo menos bajarlo a la mitad.

Cálculos de Portezuelo del Viento, El Baqueano y Los Blancos

"En particular, en Portezuelo del Viento todos los estudios se hicieron hasta la temporada 2009 o 2010, y no se tuvieron en cuenta todos estos años de sequía, pero se escribió en su momento que para poder llevar el proyecto adelante iba a haber que hacer una actualización de la hidrología, está escrito desde esa época", señaló Villodas.

Dijo que, en cuanto a los niveles de agua en la provincia, lamentablemente hay una tendencia a la baja, pero que los proyectos como El Baqueano y Los Blancos, "tienen una hidrología bastante actualizada, pero deben tener 5 o 6 años".

Portezuelo (1).jpg Portezuelo del Viento, El Baquiano y Los Blancos deben actualizar su hidrología en el caso que haya avances en su licitación.

"Todos los proyectos a este nivel se actualiza la hidrología cada vez que se hace un proceso o un paso nuevo dentro de la licitación, así que hay que trabajar en eso", dijo Villodas.

Reservorios de agua

Villodas explicó que los reservorios se siguen haciendo. "Hace tres semanas se inauguró uno en San Rafael. Son obras que creemos que son fundamentales porque lo que permite es flexibilizar el riego, fundamentalmente usar el agua cuando más se la necesita y tratar de guardarla cuando no. Depende de si llueve o no, si una finca tiene vid y puede regar cada 15 días, pero otra tiene ajo y tiene que regar toda semana, está esa flexibilidad, no estar atado a un sistema es lo que permiten los reservorios. Irrigación tiene muchos proyectos de reservorios hechos y encaminados, pero el tema es la financiación".