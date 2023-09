Crimen del feriante de Guaymallén Emilio Giménez: "Hace un año que el Mercado está triste"

Para tratar de escapar, el empresario hizo marcha atrás y chocó a la Rav. Casi en simultáneo, un hombre se bajó del Jeep y le disparó dos veces. Uno de los proyectiles impactó en el capot de la camioneta de Giménez, mientras que el segundo entró por la ventanilla del conductor e impactó en la axila del hombre, quien terminó con su camioneta incrustada en la esquina y murió en pocos minutos.

Antonio Giménez, hermano de Emilio Giménez.JPG Antonio Giménez, hermano de Emilio.

Para Antonio Giménez, hermano de Emilio, fue el peor año de su vida

Al cumplirse el primer aniversario del crimen de Emilio Giménez, Sofía Fernández elaboró un informe en Canal 7, con fuertes testimonios de un hermano del feriante asesinado y de amigos y compañeros de la feria.

Antonio Giménez, visiblemente conmovido dijo que "recordar esto es muy duro. Yo estaba en mi casa cuando por las noticias me enteré que mataron a mi hermano. Fue el peor día de mi vida".

"Me dio miles de manos, miles de manos. Donde vos tenías un problema el tipo estaba. No me voy a cansar de repetir que me dio miles de manos. Trato de no quebrarme pero no hay manera", señaló Antonio.

Otros testimonios tan fuertes como el del hermano de Emilio fueron los de los feriantes, que se describen a continuación:

"Es mucho el dolor. A Emilio lo recordamos todos los días y el pedido de justicia lo sostenemos", dijo uno de sus compañeros.

"Buen amigo, buen padre, buen hijo... que vayan todos presos y no salgan más. Es un año de dolor para toda la feria", expresó otro.

"Él daba trabajo, ayudaba, tenía un corazón grandísimo. No había necesidad de matarlo. ¿Por qué hicieron ese daño tan grande a la familia, a los amigos, a la feria. Hace un año que el Mercado está triste", manifestó uno de los más acongojados por el recuerdo.

asesinato feriante emilio gimenez.jpg Compañeros y amigos de Emilio Giménez renovaron los pedidos de justicia.

Cuatro detenidos y un prófugo

A casi un año del crimen del empresario de la feria de Guaymallén, la Fiscalía de Homicidios que lleva la investigación continúa la búsqueda del quinto integrante de la banda que lo atacó en un intento de asalto que terminó con su muerte.

El prófugo es Maximiliano Andrés Martínez Llaneza, de 23 años, y sigue vigente una recompensa de $1.350.000 para quien aporte datos que lleven a su captura. Hay otras dos personas que todavía no fueron identificadas.

El fiscal de Homicidios Carlos Torres recordó que hay cuatro detenidos e imputados por homicidio criminis causa, lo que prevé una única pena de prisión perpetua. También reiteró que siguen con la búsqueda de un quinto un sospechoso que fue identificado y sobre quien pesa una recompensa vigente.

Juan Ángel Andrada Mercado, de 27 años, fue el último detenido el 14 de febrero pasado, cuando se presentó voluntariamente en el Polo Judicial, donde el fiscal Torres lo imputó. Tenía una condena a 3 años en suspenso por un robo y persecución ocurrido en mayo del 2020 en Luján. Con el avance de la investigación por el crimen de Emilio Giménez, no hubo suficiente prueba para vincularlo y la Justicia lo sobreseyó.

Mientras tanto, los otros cuatro imputados por homicidio criminis causa permanecen con detenidos con prisión preventiva. Ricardo Pica Andrada, de 30 años, quien fue capturado en Jujuy donde se había refugiado luego del crimen del empresario de la Feria de Guaymallén. Gustavo Rivero, de 25 años, y su padre Cristian Rivero, ex penitenciario, y Walter Corcho Sáez, de 31 años, todos con fuertes vínculos con la barra brava de Independiente Rivadavia.

