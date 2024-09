Créditos para jubilados: 20 millones y requisitos mínimos

banco provincia jubilados anses.jpg

Banco Provincia y un crédito con muchas facilidades para jubilados

Con actualizaciones en los montos e intereses, el Banco Provincia relanzó las líneas de crédito que tiene disponible para todos los clientes de la entidad bancaria. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el banco, las opciones de préstamos personales son más que interesantes en cuanto a condiciones, que se suman a las facilidades para solicitarse.

De acuerdo a lo que detalla la página web del Banco Provincia, en lo que refiere a las diferentes líneas de crédito para jubilados, advierte que están disponibles para clientes que no tengan deudas. Además se aclara que el beneficio del préstamo tiene como objetivo a aquellos adultos mayores que no tuvieron tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o cualquier otro producto crediticio en junio de 2024.

La línea de crédito más consultada e interesante por los jubilados es el que ofrece hasta un monto máximo de 20 millones de pesos, donde la tasa de interés ronda poco más del 30%. Otro punto interesante con el que cuenta este préstamo personal para adultos mayores, es que se devuelve obligatoriamente en 24 meses.

plazo fijo, tasa de interes, banco central, inflacion.jpeg Con el repunte de precios en agosto, la inflación carcome un poco más el poder de pago del dinero

La forma de calcular la cuota que tiene el Banco Provincia para el crédito es sumamente sencilla. De acuerdo señala la entidad bancaria, por cada $100.000 solicitados se tiene que pagar una cuota fija de $5.746,86.

Dentro de las facilidades, el Banco Provincia permite que la solicitud pueda hacerse directamente en el banco, logrando que el dinero se acredite en el momento. También uno puede hacerlo mediante su home banking, que acredita el monto post 24 horas.

Banco Provincia con créditos express para jubilados

Una de las novedades más importantes del Banco Provincia para los jubilados es un "crédito express". Esta dirigido directamente para los pensionados y jubilados que cobran sus mensualidades en la entidad bancaria.

Estos préstamos son de hasta $1.200.000 con un pazo único de devolución de 36 meses. La cuota no puede superar el 35% del haber mensual del solicitante. El beneficio cuenta con una tasa especial fija del 49% anual, y se paga una cuota de $5.350 por cada $100.000 solicitados.