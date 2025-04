Créditos hipotecarios: cuánto es lo máximo que puedo pedir en el Banco Nación si no soy cliente

Uno de los puntos diferenciales y más atractivos en las líneas de créditos hipotecarios que dispone el Banco Nación, es que no solo los clientes pueden acceder a ello, sino que también quienes no lo son, pueden solicitar este préstamo para viviendas. Es más que importante saber que las condiciones y requisitos casi no cambian, aunque hay que estar atentos a lo que sí se debe cumplir.

Banco de la Nación Argentina BNA.jpg

Banco Nación: estos son los requisitos para solicitar un crédito hipotecario

Los requisitos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes: