Créditos para autos: el plan de Banco Nación que impulsa las ventas en concesionarios de Mendoza

créditos-autos-mendoza-freepik-(1) Concesionarios y bancos coinciden en que la financiación se está convirtiendo nuevamente en una herramienta clave para concretar operaciones. Crédito: Freepik.

Concesionarios de Mendoza aprovechan el financiamiento para vender más autos

En Mendoza, varios concesionarios comenzaron a trabajar activamente con estas líneas de crédito del Banco Nación, lo que permitió ampliar las posibilidades de compra para los clientes.

El sistema funciona a través de concesionarias que operan con el banco y facilitan el acceso al crédito directamente en el punto de venta. De esta manera, los compradores pueden analizar la financiación mientras eligen el vehículo.

Según especialistas del sector automotor, esta modalidad resulta clave para reactivar el mercado, ya que muchos compradores dependen del financiamiento para poder concretar la compra de un auto.

Además, el crédito permite distribuir el costo del vehículo en el tiempo, algo que históricamente fue uno de los principales impulsores de las ventas de automóviles en Argentina.

El caso del Grupo Lorenzo en el financiamiento de autos

Uno de los ejemplos del impacto de este programa es el del Grupo Lorenzo, un concesionario mendocino que recientemente fue reconocido por el Banco de la Nación Argentina como el líder en operaciones financiadas durante 2025.

La distinción refleja el volumen de operaciones realizadas a través de esta línea de crédito y el crecimiento del financiamiento en el sector. El reconocimiento también evidencia cómo algunos concesionarios están logrando potenciar sus ventas gracias a la combinación de oferta de vehículos y acceso al crédito.

Vendimia 2 (1).jpg Grupo Lorenzo, el conglomerado de concesionarios automotores más importante de Cuyo, fue distinguido como la empresa líder en operaciones de venta de automóviles financiadas a través del programa del Banco Nación.

Para muchos compradores, la posibilidad de financiar un auto directamente en la concesionaria simplifica el proceso y reduce los tiempos de gestión.

El regreso del crédito al mercado automotor podría marcar un cambio importante en la dinámica de ventas en Argentina. En un contexto donde el acceso al financiamiento fue limitado durante años, nuevas líneas de crédito comienzan a reactivar un sector clave de la economía.

El comportamiento del crédito automotor será uno de los factores a seguir en los próximos meses para entender cómo evolucionará el mercado de autos en el país.