Crece la cantidad de estudiantes mendocinos aislados en Bariloche y hay quejas contra las empresas

Dado que su hijo quedó aislado, la mujer habló con una médica barilochense para que fuera a chequear el estado de salud del joven, que está infectado pero bien.

"Pero escuchá esto -agrega-: a los que dieron negativo, en vez de mantenerlos aparte hasta ver cómo evolucionaban, los subieron a un avión y los mandaron de vuelta a Mendoza. Son cuatro que subieron a Aerolíneas y otros que aún están en Buenos Aires y llegarán a las 21 de este jueves. A mí eso me parece una irresponsabilidad ¡Durante ocho días han dormido en el mismo cuarto que los que dieron positivo!".

El relato de la entrevistada coincide con lo que empieza a reflejarse en las redes. "Mi hijo me dice que los tienen a todos en sus cuartos y que los van cambiando de habitaciones porque no las pueden limpiar debido al riesgo de contagio que eso representa para el personal del hotel. Tampoco sabemos cuándo van a volver, porque nos falta información médica para calcular cuándo les darían el alta", se lamenta.

Ya se han activado perfiles online donde los adolescentes cuentan lo que están viviendo y aseguran sentirse “presos”. La imagen de abajo es una de las fotos que los pacientes compartieron para expresar las condiciones en que están. Según su versión, las habitaciones de hoteles que les han brindado en Bariloche distan de ser un monumento a la higiene:

aislados bariloche.jpg Una de las imágenes que compartieron los jóvenes que están aislados en Bariloche.

Incertidumbre

Todavía no hay cifras oficiales sobre los "varados", pero se estima que podrían ser cientos, y no sólo en la ciudad patagónica sino también en la costa y en Córdoba. Sus relatos transmiten inquietud: "Hace tres días estamos encerrados en una habitación de un hotel en Bariloche. Somos nueve personas positivas de Covid amontonadas en dos habitaciones. Estamos viviendo en condiciones deplorables. Desde que nos encerraron no han limpiado, nos traen bandejas de comida fría que luego no retiran (los restos se están echando a perder acá adentro), casi no nos atienden de recepción, si necesitamos elementos de higiene básicos, tales como papel higiénico, tardan dos horas en acercarlos", reza uno de los tantos posts que encienden las redes.

Otra de las cosas que critican, por otra parte, es que muchas empresas no se están comunicando con los padres de manera eficiente. "No sabemos cómo vamos a continuar hasta que nos den el alta médica", se quejan los adolescentes.

Otro papá consultado con este medio ofreció una perspectiva distinta: "mi hija está en Bariloche y tenía planeado volver el primero. Hoy se comunicaron conmigo desde Travel Rock avisando que si la hisopaban y daba positivo alguien de su grupo, se iban a quedar los 70 pibes y que se iba a hacer cargo la empresa. Igual a la larga nos vamos a contagiar todos", anticipó.

Sea como fuere, lo que está claro es que a pesar de que no hay una única voz opinando sobre el asunto, sí persiste una palabra que ronda en cada uno de los comentarios: "incertidumbre".