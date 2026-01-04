Crea tu propio mat o colchoneta de yoga en casa: con un DIY de costura

La costura en casa activa lo que se conoce como "mente en modo flujo", un estado en que te sientes totalmente sumergido en la actividad. Además, potencia la creatividad, imaginación y mejora la confianza personal.

A nivel físico, los trucos, DIY o proyectos de costura pueden favorecer la motricidad fina de las manos y el manejo de elementos pequeños. Es importante mencionar que hay que cuidar mucho la postura y la posición de la espalda al momento de coser para evitar dolores e incomodidades.

Con un DIY de costura en casa: cómo hacer tu propio mat de yoga

Para realizar este DIY de costura vas a necesitar unos cuantos materiales que seguro tienes en casa. Este proyecto es para confeccionar un mat acolchonado, pero también te dejo otra opción debajo.

Embed - 91-DIY.Colchoneta para GYM O YOGA(Fácil y muy económica!!)

Para comenzar con este truco de costura en casa, toma las medidas de la colchoneta teniendo en cuenta tu propia medida. En el video puedes seguir mejor el procedimiento. Elige una tela impermeable y resistente pero no muy resbaladiza. El yoga y el pilates son actividades que requieren resistencia y sostén, no puedes transpirar todo el mat o resbalar. Corta la tela y confecciona la funda donde luego colocaras la goma espuma, enfrentando los derechos de tela y dejando un orificio para darla vuelta. Coloca la espuma una vez que la funda este del derecho y cose el orificio que quedo abierto. Un DIY super fácil.

Si no quieres coser ni recortar telas, puedes comprar un pedazo de tela de mat, aunque es bastante final y puede generar algunas molestias en el cuerpo.

4 beneficios del yoga para la salud

yoga Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo practican yoga.