Crea hermosos muñequitos navideños reciclando los rollos de cocina

La Navidad cada vez se siente más y el momento para empezar a decorar el hogar se acerca. Por lo que si estabas buscando crear tus propios elementos decorativos, este DIY es una gran opción. Además, podrás reciclar algunos de los materiales que seguro tienes en casa.

Materiales:

Paso a paso para hacer los muñequitos de navidad

Primero toma los rollos de cartón de cocina y corta a lo ancho anillos de 2,5 cm cada uno. Luego corta tiras de hilo de algodón de 25 cm de largo.

Cuando tengas ambos materiales cortados, comienza a enlazar las tiras alrededor del cartón hasta cubrirlo por completo. Una vez completo, mete hacia adentro todas las tiras y en el hueco del medio colocar un pompón de algodón.

Para darle forma al gorrito ata en el extremo. Luego usando la mano como medida, enrollar unas 30 vueltas del mismo hilo. Después ata y pega a la base del gorrito. Corta y dale una forma redondeada simulando la barba. Para terminar, pega con silicona líquida la bolita de madera simulando una nariz.

