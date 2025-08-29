Inicio Sociedad Hogar
Asuntos de hilos

Costura en el hogar: un truco para arreglar una camisa que no prende

La costura es una tarea de hogar artesanal, relajante y cargada de creatividad. Con unos cuantos hilos puedes diseñar tu propia ropa y arreglar prendas rotas

Isabella Brosio
Un truco de costura sin hilos ni agujas. 

Existen mucas actividades de moda que cada vez ganan más popularidad en el hogar. Muchas personas empiezan pintura, cerámica, talleres de cocina y otro grupo prefiere actividades como el bordado o la costura. Esta última es una tarea con enormes beneficios para la salud y la economía del hogar.

Coser es casi tan antiguo como cocinar o construir casas. Las primeras civilizaciones humanas ya juntaban pieles o tejidos para fabricar una casa, prendas de ropa para combatir el frío o algún artefacto de caza.

prender camisa
Es importante comenzar a coser de a poco y sin grandes pretenciones.

Una técnica de costura en el hogar muy sencilla y rápida

Un truco de costura es una herramienta de hilos infaltable en el hogar. Cuando se te rompe un pantalón tienes, que hacer un ruedo o arreglar un bretel 5 minutos antes de salir a bailar, es bueno tener a mano algún truco de costurera experta.

Las camisas son una prenda de ropa cotidiana y elegante. Muchas veces compramos talles pequeños o la camisa nos empieza a quedar chica, pero está muy nueva como para descartarla. Cuando esto sucede, los botones superiores de la prenda no cierran o se desprenden con el más mínimo movimiento.

arreglar camisa
Fotos tomadas del tutorial de Lizethabundis.

A continuación te dejo un pequeño truco de hogar para arreglar las camisas que no prenden, sin usar hilos, agujas o tijeras. Simplemente, debes ubicar los botones de la prenda de ropa de manera cruzada, tal como se ve en el tutorial y las imágenes.

Toma el botón superior de la camisa y préndelo en el ojal de abajo. Realiza lo mismo con el ojal superior y el botón de abajo. La camisa queda como cruzada, pero no se ve mal, es una buena técnica para salir de apuros y reutilizar la ropa que tienes en tu hogar.

Consejos y recomendaciones para comenzar a coser en el hogar

Crear tus propias prendas de ropa en el hogar es bastante simple y divertido. Si vas a comenzar a coser es importante tener bien claras tus metas y objetivos. Dibuja unos patrones y realiza moldes de papel para cortar las telas.

accidente micro acceso sur (2)
Los mismos consejos aplican a la costura en m&aacute;quina de coser.

Prepara un costurero con los materiales necesarios para arreglar cualquier prenda de ropa rota y salir del apuro. Lo ideal es tener unas tijeras de tela bien afiladas, agujas de diferentes tamaños, hilos blancos o negros, una regla, alfileres, botones ya abrojos de tela.

Utiliza telas adecuadas para cada proyecto de costura. Cada prenda de ropa tiene una caída determinada, por eso no puedes utilizar, por ejemplo, telas rígidas para realizar vestidos o faldas. No dudes en buscar algún truco o técnica de costura para facilitar la tarea.

