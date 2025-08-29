Costura en el hogar: un truco para arreglar una camisa que no prende

Las camisas son una prenda de ropa cotidiana y elegante. Muchas veces compramos talles pequeños o la camisa nos empieza a quedar chica, pero está muy nueva como para descartarla. Cuando esto sucede, los botones superiores de la prenda no cierran o se desprenden con el más mínimo movimiento.

arreglar camisa Fotos tomadas del tutorial de Lizethabundis.

A continuación te dejo un pequeño truco de hogar para arreglar las camisas que no prenden, sin usar hilos, agujas o tijeras. Simplemente, debes ubicar los botones de la prenda de ropa de manera cruzada, tal como se ve en el tutorial y las imágenes.

Toma el botón superior de la camisa y préndelo en el ojal de abajo. Realiza lo mismo con el ojal superior y el botón de abajo. La camisa queda como cruzada, pero no se ve mal, es una buena técnica para salir de apuros y reutilizar la ropa que tienes en tu hogar.

Consejos y recomendaciones para comenzar a coser en el hogar

Crear tus propias prendas de ropa en el hogar es bastante simple y divertido. Si vas a comenzar a coser es importante tener bien claras tus metas y objetivos. Dibuja unos patrones y realiza moldes de papel para cortar las telas.

Prepara un costurero con los materiales necesarios para arreglar cualquier prenda de ropa rota y salir del apuro. Lo ideal es tener unas tijeras de tela bien afiladas, agujas de diferentes tamaños, hilos blancos o negros, una regla, alfileres, botones ya abrojos de tela.

Utiliza telas adecuadas para cada proyecto de costura. Cada prenda de ropa tiene una caída determinada, por eso no puedes utilizar, por ejemplo, telas rígidas para realizar vestidos o faldas. No dudes en buscar algún truco o técnica de costura para facilitar la tarea.