Corte de agua: el servicio hídrico se verá afectado por tiempo indeterminado en una localidad

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

planta potabilizadora de agua Hay trabajos programados en la Planta Potabilizadora de Nueve de Julio, Buenos Aires.

En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, la empresa llevará a cabo tareas de mantenimiento en el equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora de Nueve de Julio. Los trabajos pueden generar baja presión y turbiedad en la red de la localidad por la mañana.