Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy miércoles 11 de enero de 2026 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua por aproximadamente 10 horas interrumpe el servicio: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verán afectadas importantes zonas por varias horas
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
En qué zona de Buenos Aires hay un corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante una intervención sobre el tanque y cisterna ubicados en la intersección de Carlos Casares y Lugones, en San Fernando.
Como consecuencia de las tareas estará afectado con baja presión el suministro de agua en el Barrio 1000 Viviendas, en particular las calles Carlos Casares, Ambrosini y Berutti, entre las 8.00 y las 17.00 horas.
Además, en Bahía Blanca, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en calle Rincón en sus intersecciones con Pilcaniyén y Marcos Mora y en Balboa y San José. Las tareas tienen como objetivo el completamiento de mallas que resultó dañado con la inundación de marzo del año pasado. Como consecuencia de la intervención estará afectado el suministro de agua en los barrios Oasis y Rosendo López, hasta la finalización de los trabajos.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.