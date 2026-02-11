Corte de agua por aproximadamente 10 horas interrumpe el servicio: en qué zona

corte de agua en bs as Hoy hay trabajos en San Fernando y Bahía Blanca, por ende habrá cortes de agua.

Como consecuencia de las tareas estará afectado con baja presión el suministro de agua en el Barrio 1000 Viviendas, en particular las calles Carlos Casares, Ambrosini y Berutti, entre las 8.00 y las 17.00 horas.

Además, en Bahía Blanca, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en calle Rincón en sus intersecciones con Pilcaniyén y Marcos Mora y en Balboa y San José. Las tareas tienen como objetivo el completamiento de mallas que resultó dañado con la inundación de marzo del año pasado. Como consecuencia de la intervención estará afectado el suministro de agua en los barrios Oasis y Rosendo López, hasta la finalización de los trabajos.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

agua Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.